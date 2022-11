In Deutschland gibt es derzeit offenbar massive Probleme im Telefonnetz. Mehrere Mobilfunkanbieter melden großflächige Störungen und Ausfälle. Zeitgleich warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass in Bremen und Hamburg die Notrufe 110 und 112 nur eingeschränkt erreichbar seien. Auch in Berlin gibt es Meldungen über Probleme bei der Nummer 112. Ein Polizeisprecher sagte, bei der 110 seien keine Probleme bekannt. Ob die beiden Störungen zusammenhängen, war zunächst unklar.

O2 teilte mit, vor allem Telefonate im 2G und 4G Mobilfunk seien betroffen. Auch bei 1&1 komme es bundesweit zu "starken Beeinträchtigungen".

Dem Portal allestörungen.de zufolge, bei dem Kundinnen und Kunden Störungen melden können, gibt es derzeit bei fast allen Mobilfunkanbietern Probleme. Obwohl auch Störungen bei der Telekom gemeldet werden, sagt ein Sprecher des Konzerns, das Telekom-Netz sei nicht betroffen. Die Störungen beträfen Telekom-Nutzer nur dann, wenn sie in andere Netze telefonierten.

Die Polizei in Hamburg berichtet, dass das gesamte Telefonnetz in Hamburg von Störungen betroffen sei. Auch Dienststellen könnten teilweise nicht erreicht werden. Daher habe die Polizei ihre Präsenz auf der Straße ausgeweitet. "Sobald eine Kommunikation per Telefon wieder zuverlässig möglich ist, melden wir uns", schreibt die Polizei Hamburg bei Twitter. Bei Notfällen sei die DRK Notrufnummer 19222 erreichbar. Auch in Bremen könne man unter dieser Nummer anrufen, heißt es aus dem dortigen Lagezentrum.