Von Januar 2021 an erhalten Bezieher geringer Renten einen Aufschlag aufs Ruhegeld. Manche aber müssen lange warten. Wer von der Grundrente profitiert und was sie kostet.

Kaum ein Thema sorgte für so viel Streit zwischen Union und SPD wie die Grundrente - am Donnerstag aber herrschte Einigkeit: Die Koalition setzte mit ihrer Mehrheit im Bundestag das SPD-Herzensprojekt durch. Die Sozialdemokraten, die in Umfragen bei rund 15 Prozent verharren, hoffen jetzt auf einen Wahlkampf-Hit, spätestens im Herbst 2021 ist Bundestagswahl. Von Anfang 2021 an soll die Grundrente gewährt werden, so steht es im Gesetz. Doch auf die Auszahlung werden manche recht lange warten müssen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.