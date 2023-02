So soll es hier mal aussehen: Auf 6,2 Quadratkilometern entsteht an der Küste Athens eine "Stadt in der Stadt".

In der griechischen Hauptstadt entsteht ein gigantisches Bauprojekt: eine "Stadt in der Stadt" direkt am Meer. Übernimmt sich das hoch verschuldete Land oder ist Ellinikon das lang ersehnte Signal für den Aufbruch?

Von Christiane Schlötzer, Athen

Das Motorboot gleitet aus der Marina, nimmt Fahrt auf und fegt an der Küste entlang, einem Sandstrand, dann taucht ein Wolkenkratzer auf, turmhoch. Das Boot dreht ab, nimmt Kurs auf die griechische Insel Ägina, legt sich erneut in die Kurve, es geht zurück in die Marina, im Sonnenuntergang. Ein Tag im Zeitraffer, täuschend echt die Simulation, sogar an den Fahrtwind haben sie gedacht. Im "Experience Center" auf dem alten Athener Flughafen Ellinikon zeigen sie, wie sie werden könnte, die "Stadt in der Stadt", die sie hier am Meer bauen wollen, auf 6,2 Quadratkilometern, drei Mal so groß wie Monaco.