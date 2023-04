Von Harald Freiberger

Auf den ersten Blick hat das Unternehmen MSCI mit Tempo und Nutella nicht viel gemeinsam. MSCI, das ist ein Finanzdienstleister mit Sitz in New York, bekannt vor allem für seine Indizes. Diese fassen Aktien oder Anleihen zusammen und zeigen damit an, wie sich ein bestimmter Markt entwickelt. Das bekannteste Produkt von MSCI ist der "MSCI World Index", eine Art Weltaktienindex, der die Entwicklung von mehr als 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern widerspiegelt.