Von Michael Bauchmüller und Nakissa Salavati

In der FDP-Fraktion heißt das Heizungsgesetz längst "Gartenzaun-Gesetz". Eines dieser Vorhaben, über das sich Nachbarn über den Gartenzaun hinweg unterhalten: "Hast du schon gehört ...?!?" So gesehen hat es an deutschen Gartenzäunen in den vergangenen drei Monaten ziemlich viele Fragezeichen gegeben. Drei Monate, in denen alle möglichen Entwürfe, Befürchtungen und Gerüchte über die Heizungspläne der Ampelkoalition kursierten und alle möglichen Ängste entstanden. "Die letzten drei Monate waren keine reine Erfolgsgeschichte", gibt sogar der Grüne Robert Habeck zu, der zuständige Minister.