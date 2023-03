Von Markus Zydra, Frankfurt

Mit Krisenmanagement kennt Christine Lagarde sich aus. Den Ausbruch der globalen Finanzkrise 2008 erlebte sie als französische Finanzministerin, später, als Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), koordinierte sie zusammen mit dem damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi die Rettung des Euro, und als Nachfolgerin des Italieners hat sie ab 2019 die europäische Finanzwirtschaft durch die Corona-Krise und die energiewirtschaftlichen Konsequenzen des russischen Einmarschs in die Ukraine gesteuert. Es dürfte sich daher ein unangenehmes Déjà-vu-Gefühl einstellen, wenn Lagarde auf die aktuellen Turbulenzen im internationalen Bankensektor blickt: Nach der Pleite der amerikanischen Silicon Valley Bank steckt nun auch das Schweizer Großinstitut Credit Suisse in der Klemme. Die Ereignisse schüren die Angst vor einem erneuten "Lehman-Moment" - im Jahr 2008 ging die USA-Investmentbank bankrott, was die globale Finanzkrise auslöste.

Für Lagarde haben sich damit zwei Probleme verdichtet. Einerseits möchte die EZB durch entschlossene Leitzinserhöhungen die hohen Inflationsraten in der Euro-Zone drücken. Andererseits sind es genau diese Zinsanhebungen, die einigen Banken und der Wirtschaft Probleme bereiten könnten. Vor der EZB-Ratssitzung haben mit Lorenzo Bini Smaghi und Vítor Constâncio zwei ehemalige Direktoriumsmitglieder der Notenbank dazu aufgerufen, eine weitere Straffung der Geldpolitik zu verschieben oder zumindest kleiner ausfallen zu lassen.

Die Notenbanker schauen inzwischen verstärkt auf die sogenannte Kerninflation

Doch Lagarde blieb standhaft. Die EZB hat den Leitzins am Donnerstag um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent erhöht. Das ist der höchste Stand seit 2008. Die Notenbank steht unter Druck, denn die Inflation in der Euro-Zone ist weiterhin sehr hoch. Die Rate betrug im Februar 8,5 Prozent, in Deutschland betrug der Wert sogar 8,7 Prozent. Das liegt weit über dem Ziel der Währungshüter, die eine Rate von zwei Prozent als "Preisstabilität" definieren. Zwar sind die Energiepreise zuletzt gesunken, doch die Notenbanker schauen inzwischen verstärkt auf die sogenannte Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden. Dieser Wert, der den Trend des Preisanstiegs besser widerspiegeln kann, liegt mit 5,6 Prozent auf dem höchsten Niveau in der Geschichte der Währungsunion.

Die Grundfrage lautet: Wie lange kann die EZB ihre Zinspolitik fortsetzen, ohne die Wirtschaft und das Bankensystem allzu sehr zu stressen? "Die EZB unterschätzt die schädlichen Folgen des hohen Leitzinses auf die Wirtschaft. Der Zinshammer hat die Bauwirtschaft bereits getroffen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell dem Handelsblatt. Die höheren Zinsen führen zu Kreditausfällen, weil manche Privathaushalte, Häuslebauer und Unternehmen ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Das wird die Banken belasten. Zwar sind die Regeln für Kreditinstitute seit der Finanzkrise 2008 verschärft worden. Sie müssen mehr Geld als Verlustpuffer zurücklegen, das Eigenkapitel der Banken ist also gewachsen. Allerdings machte sich zuletzt politische Selbstzufriedenheit breit. Die EU-Kommission hat auf Druck der Bankenlobby die eigentlich gesetzten strengen Basel-III-Bankenregeln wieder aufgeweicht.

Mit den höheren Zinsen möchte die EZB Investitionen und Nachfrage bremsen - dadurch sinkt die Inflation. Die Währungshüter haben den Leitzins seit Juli 2022 von null auf nun 3,5 Prozent angehoben. Ein solches Tempo gab es noch nie. Das hat Konsequenzen für den Bankensektor. Leitzinsen bilden die Grundlage für die Preisbildung an den Finanzmärkten. Rapide Zinserhöhungen führen zu turbulenten Preisanpassungen. Das betrifft vor allem die Anleihemärkte. Diese aus der Nullzinszeit stammenden Schuldscheine haben massive Wertverluste erlitten, weil durch die EZB-Maßnahmen nun höhere Zinsen bezahlt werden.

Für Banken entstehen dadurch Verluste - zunächst "nur" buchhalterisch, weil Kreditinstitute die Schuldscheine bis zum Laufzeitende halten können, wodurch das bilanzierte Minus à la longue verschwindet. Doch manchmal müssen Banken die Anleihen sofort verkaufen, etwa wenn Sparer ihre Einlagen zurückfordern. Das ist der nun bankrotten amerikanischen Silicon Valley Bank geschehen. In diesem Fall schlagen die Verluste voll durch, und das Eigenkapital der Bank wird im schlimmsten Fall aufgebraucht.

"Wir haben jetzt eine Situation, in der das Vertrauen in Kreditinstitute erschüttert ist", sagte der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest. "Viele Anleger bei Banken fragen sich nun, bekomme ich überhaupt mein Geld zurück. Das birgt die Gefahr eines Bank-Runs, also dass die Einleger ihre Geldhäuser stürmen und ihr Geld massenhaft abziehen." Die deutsche Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin teilte am Mittwoch mit, ihr lägen keine Anzeichen vor, wonach Bankkunden in Deutschland ihre Einlagen verlagern würden. Die Ratingagentur Moody's sieht aufgrund der unterschiedlichen Bilanzstrukturen der europäischen Banken geringere Ansteckungsrisiken im Zuge der Turbulenzen im US-Bankensektor. Der Anleihebestand europäischer Geldhäuser sei niedriger und die Einlagen sicherer, heißt es in einer Analyse.

Sobald Menschen fürchten, dass sie an ihre Einlagen nicht rankommen, beginnt die Panik

Doch die Geschichte lehrt: Bankenkrisen können sehr ansteckend sein. Sobald Menschen befürchten müssen, dass sie an ihre Einlagen nicht mehr rankommen, beginnt die Panik. Um ein solch gefährliches Misstrauen in das Finanzsystem zu ersticken, haben die amerikanische und Schweizer Notenbank auch sofort die Rettungsringe ausgeworfen.

Diese Doppelrolle der Zentralbanken - Retter und Inflationsbekämpfer in einem - birgt einen Zielkonflikt. Die meisten Wissenschaftler meinen, dass die Inflation nur mit Leitzinsanhebungen zu bekämpfen ist. Diese Maßnahme wiederum hat zur Folge, dass die Schwächen von Banken klarer sichtbar werden und so eine Panik im gesamten Bankensektor auslösen könnten. Ökonomen wie der frühere IWF-Chefvolkswirt Olivier Blanchard fordern, die Währungshüter sollten höhere Inflationsraten tolerieren: Statt wie bisher zwei Prozent sollten es drei Prozent sein. Das würde den Notenbanken Spielraum geben, die Geldpolitik wieder früher zu lockern. Auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz warnt vor hohen Leitzinsen - sie würden die ökonomische Ungleichheit in der Gesellschaft verschärfen. Diese Vorschläge aus einem der vielen Wissenschaftstürme haben die Manager der Geldpolitik noch nicht wirklich begeistert.