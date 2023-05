Bisher kann man Sendungen unter 150 Euro Warenwert ohne Zoll-Gebühren in die EU verschicken. Dazu soll eine neue Behörde einen besseren Überblick haben, was so alles in die EU gelangt.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Manchmal ist es ganz lustig, was den Zöllnern am Hamburger Hafen in die Hände fällt. Eine Maultaschenmaschine zum Beispiel, aus China kommend, 100 000 Euro teuer, sichergestellt im November 2022. Dem scharfkantigen Gerät zur Herstellung von Maultaschen fehlte die CE-Kennzeichnung, der Nachweis also, dass es den europäischen Standards entspricht. An anderen Tagen beschlagnahmt der Zoll massenhaft stinkendes Plastikspielzeug, Elektroroller ohne Anleitung und Prüfsiegel oder Teddybären, die giftige Chemikalien enthalten. Außerdem stehen Drogen im Fokus, geschmuggelte Pflanzen- und Tierarten, Zigaretten und illegale Medikamente. Die Suche nach gefährlichen und verbotenen Waren, sie ist ein Dienst an den Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland - und Europa.