Von Jan Diesteldorf und Meike Schreiber, Frankfurt

Eine Villa am Rande des Frankfurter Diplomatenviertels, schräg gegenüber liegt der Palmengarten. Heller Sandsteinsockel, weiße Fassade, im Inneren weißer Marmor an den Wänden. Einst residierte der portugiesische Konsul in dem neoklassizistischen Bau, inzwischen heißt der Mieter Arabesque, eine Finanzfirma, die sich aufgemacht hat, die Welt zu retten. Alles an ihr ist ambitioniert: die Menschen, die Töne, die Pläne. "Wir entwickeln gemeinsam für Sie die nächste Generation an Finanzdienstleistungen", lässt sich der frühere FDP-Vizekanzler Philipp Rösler auf der Webseite zitieren.