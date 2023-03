Von Silvia Liebrich

Heiß, fettig, mit viel roter Sauce und am besten noch einer Portion knuspriger Pommes, so lieben die Deutschen ihre Currywurst. Wer regelmäßig in der Betriebskantine oder Mensa isst, kennt sie nur zu gut: die lange Schlange an der Essensausgabe, die sich immer dann bildet, wenn der Fast-Food-Klassiker auf dem Speiseplan steht. Das Aufstöhnen in der Reihe, wenn die Wurst-Wanne leer ist und Nachschub aus der Küche auf sich warten lässt. Das sind die Tage, an denen es für Salat, Kartoffelauflauf und Gemüsepfanne so gar nicht laufen will.