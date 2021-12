Interview von Caspar Busse und Benedikt Müller-Arnold

Leonhard Birnbaum, 54, spürt die Folgen des Klimawandels auch privat. Der Chef von Eon, einem der größten Energieversorger und Netzbetreiber in Europa, ist begeisterter Eiskletterer. Um aber geeignete Eiswände, etwa gefrorene Wasserfälle, zu finden, muss er nun im Winter immer weiter in enge und dunkle Alpentäler fahren. Auf dünnem Eis bewegt sich der geborene Ludwigshafener, seit April Vorstandschef, nur ungern. Er mag lieber die dicken Eisplatten, in denen der Pickel gut greift.