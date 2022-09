Von Andreas Jalsovec

Es sind Zahlen, die vor zwei Jahren niemand für möglich gehalten hätte: Die Heizkosten mit Gas haben sich seit 2020 verdoppelt. Das zeigt der Heizspiegel 2022 für Deutschland, der am Dienstag veröffentlicht wird. Die Daten liegen der Süddeutschen Zeitung vor. Noch teurer ist demnach in den vergangenen zwei Jahren das Heizen mit Öl geworden: Dort gibt es eine Kostensteigerung von 130 Prozent. Und auch die Kosten, um mit einer Wärmepumpe oder Holzpellets zu heizen, sind deutlich gestiegen.

Den Heizspiegel für Deutschland gibt es seit 2005. Er wird von der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft Co2online erstellt. Partner ist der Deutsche Mieterbund. Die Experten haben für den aktuellen Heizspiegel bundesweit mehr als 190 000 Heizkostenabrechnungen für das Jahr 2021 ausgewertet. Die daraus gewonnenen Werte dienen als Vergleichsmaßstab für den Verbrauch von Heizenergie in Wohngebäuden. Gleichzeitig leitet Co2online daraus eine Prognose für die Heizkosten 2022 ab.

Stärkster Anstieg seit Bestehen des Heizspiegels

Für eine 70-Quadratmeter-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus sind demnach vergangenes Jahr rund 820 Euro an Heizkosten mit Erdgas angefallen (siehe Tabelle). Das sind 135 Euro mehr als im Jahr zuvor. In diesem Jahr dürften die Kosten laut Prognose noch einmal um 550 Euro steigen, auf dann 1370 Euro. Bei Heizöl sind es 1440 Euro. Deutlich, wenn auch nicht ganz so extrem, ist auch der Anstieg bei anderen Energieträgern. So kostet das Heizen mit einer Wärmepumpe gut 75 Prozent mehr als 2020.

"Solch ein starker Anstieg der Heizkosten wurde seit der ersten Veröffentlichung des Heizspiegels im Jahr 2005 noch nie verzeichnet", sagt Co2online-Geschäftsführerin Tanja Loitz. Die Daten des Heizspiegels sind Durchschnittswerte. Im Einzelfall könne die zusätzliche Belastung "auch noch deutlich mehr sein", so die Experten. Die Prognose für die Heizkosten 2022 sei dabei wegen der hohen Dynamik an den Energiemärkten schwieriger als sonst. Die Daten des Heizspiegels zeigten jedoch "sehr deutlich, in welche Richtung es geht", sagt Loitz. "Darauf sollten sich die Haushalte rechtzeitig einstellen und entsprechend handeln."

"Man kann nicht nur verlangen, dass sich die Mieter wärmer anziehen."

Tatsächlich zeigt der Heizspiegel auch, dass es in den deutschen Haushalten noch große Einsparmöglichkeiten gibt. So verbrauchen 90 Prozent der Haushalte zu viel Heizenergie. Das Einsparpotenzial in einer 70-Quadratmeter-Wohnung mit Gaszentralheizung liegt im Durchschnitt bei 640 Euro im Jahr. In einem Einfamilienhaus mit 110 Quadratmetern ist im Schnitt eine Ersparnis von 1220 Euro drin.

Der Heizspiegel sei dabei "ein ganz wichtiges Instrument für Verbraucherinnen und Verbraucher, um Energie zu sparen", sagt Melanie Weber-Moritz, Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbunds. Denn mit seiner Hilfe können Mieter oder Eigentümer feststellen, wie hoch der eigene Verbrauch im Vergleich zu den Durchschnittswerten ist. Überprüfen kann man das auf der Internetseite heizspiegel.de. Dort gibt es einen Heizkostenrechner. Er ermittelt das Sparpotenzial und gibt Tipps, um die Heizkosten zu senken.

"Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass man sein Heizverhalten ändert", sagt Alexander Steinfeldt, Leiter Heizspiegel bei Co2online. Dazu gehört etwa, die Raumtemperatur um ein oder zwei Grad abzusenken oder Stoß zu lüften, statt die Fenster zu kippen. Ein zu hoher Heizenergieverbrauch könne aber auch Anlass sein, auf den Eigentümer zuzugehen und ihn auf Veränderungen am Gebäude anzusprechen. "Da sind die Vermieter mittlerweile viel offener geworden und die Mieter mutiger, die Probleme anzusprechen." Tatsächlich liege das größte Einsparpotenzial bei den Heizkosten in der energetischen Sanierung der Gebäude, meint der Experte. "Man kann nicht nur verlangen, dass sich die Mieter wärmer anziehen. Es geht auch darum, dass möglichst viele Eigentümer ihre Gebäude energetisch verbessern."