Olaf Scholz, damals noch Kanzlerkandidat der SPD, besucht einen Windpark in Luckau.

Kommentar von Michael Bauchmüller

Olaf Scholz hat das Unglaubliche ausgesprochen. Vier bis fünf Windräder, so verlangt der Kanzler, sollen in diesem Land aufgestellt werden. Tag für Tag, bis 2030. Vier bis fünf Windräder, jeden Tag? Die Zahl erscheint illusorisch, wie so viele große Zahlen, die auf Tage, Stunden oder Minuten umgerechnet werden. Dabei ist das noch längst nicht der schwerste Teil der Übung.