Von Stephan Radomsky

So ein Studium ist teuer: das Leben, das Ausgehen, und erst das Wohnen. Um die 700 Euro wurden zuletzt auf einem der großen Online-Portale für ein kurzfristig freies WG-Zimmer in München aufgerufen - im Mittel wohlgemerkt. Im bundesweiten Durchschnitt lag die Miete demnach bei 435 Euro, mehr als elf Prozent höher als noch 2021. Das Bafög reicht da oft längst nicht mehr. Alternativen aber sind knapp: Ein Zimmer in einem günstigeren Studentenwohnheim gibt es, wenn überhaupt, oft erst nach mehreren Semestern Wartezeit und die wirklich guten, günstigen Buden gehen in aller Regel direkt von einem Kommilitonen zum nächsten. Für Erstsemester von außerhalb unerreichbar. Aber wer will schon im alten Kinderzimmer hocken, selbst wenn Hörsaal und Bibliothek in Reichweite sind?

Wohl dem Erstsemester also, dessen Eltern ihn oder sie unterstützen können. Noch besser, wenn sie sogar ein bisschen Kapital haben, das sie anlegen können - zum Beispiel in eine Studentenbude. Und da hat sich in den vergangenen Jahren ein spezielles Modell immer stärker etabliert: das sogenannte Micro-Living. Dabei geht es um große Häuser, meistens Neubauten, mit vielen, sehr kleinen Apartments. Die sind oft nicht größer als 20 Quadratmeter, aber voll ausgestattet: Vom Bett über den Schreibtisch bis hin zur kleinen Einbauküche und einer Waschmaschine ist alles da. Zum Einziehen braucht es dann nur noch einen Koffer und vielleicht zwei Poster an der Wand, für die persönliche Note.

Die Wohnungen werden in der Regel zentral von einem Verwalter unterhalten, je nach Objekt ist oft alles schon dabei, die Mietersuche, der Hausmeisterservice, die Putzkraft und natürlich die standardisierte Einrichtung. Zugleich sind, weil diese Wohnungen so klein sind, die Kaufsummen noch überschaubarer als bei größeren Wohnungen. Für manche Eltern und Fernpendler stellt sich deshalb die Frage: Warum für 700 Euro im Monat ein unrenoviertes Zimmer mieten, wenn man etwas Neues kaufen und das Geld auch fürs Abbezahlen eines Bankkredits verwenden kann? Das spart Miete, solange man selbst die Wohnung braucht - und anschließend lässt sie sich gut vermieten.

"Mikro-Apartments in guten Lagen können auch für Privatanleger sehr interessant sein", sagt deshalb etwa Nicolas Pilz, Chef der Düsseldorfer Vermögensverwaltung Societas. Die Renditen seien hier häufig lukrativer als im regulären Wohnungsmarkt - wohl auch, weil für möblierte und auf Zeit vermietete Wohnungen die Regelungen der Mietpreisbremse nicht greifen. Allerdings hätten gerade die vergangenen Corona-Jahre gezeigt, dass die Nachfrage nach Kleinst-Wohnungen mitunter stark schwankt.

Wie groß das Risiko sein kann, belegt eine Umfrage des Beratungsunternehmens Bulwiengesa unter großen Betreibern solcher Mikro-Living-Gebäude: Im vergangenen Frühjahr standen demnach im Durchschnitt 15 Prozent der Apartments leer. In den größten Städten lag die Quote sogar noch höher - und damit weit über den Werten, die dort sonst auf dem Wohnungsmarkt üblich sind.

Das Rundum-Sorglos-Paket hat seinen Preis

Ein Grund dürfte sein, dass Studenten unter den Bewohnern in der Minderheit sind, die Mehrzahl der Mieter sind oft Berufstätige, die für ein größeres Projekt länger in einer Stadt sind oder als Fernpendler immer mehrere Tage am Stück an ihrem Arbeitsort verbringen. Sollte aber bald die Wirtschaft, getrieben von Energiekrise und Inflation, in einen Abschwung rutschen, könnte das auch den Markt für Mikro-Apartments treffen und die Nachfrage nach solchen Objekten zurückgehen. Wer über so eine Wohnung als Geldanlage nachdenkt, sollte deshalb sicherheitshalber Durststrecken ohne Mieter und damit ohne Zusatzeinkünfte einkalkulieren.

Hinzu kommt: Die Preise für solche Apartments sind bereits relativ hoch, weil der Trend schon einige Zeit läuft. Das sagt Andreas Görler von der Vermögensberatung Wellinvest. Und auch trotz deutlich höherer Zinsen seien die Preise in diesem Segment noch nicht gefallen. Für kleine Wohnungen spreche aber der absehbar weiter hohe Bedarf. Der Anteil der Single-Haushalte werde weiter steigen. Und gerade für Studenten könnten die staatlichen Wohnheime die Nachfrage längst nicht mehr befriedigen. Den besonderen Reiz für Käufer sieht Görler im Komplettservice vieler Mikro-Living-Angebote: "Meist ist ein Betreiber da, der sich um die Vermietung, Verwaltung und Instandhaltung kümmert." Das spare Eigentümern Zeit und Energie.

So ein Rundum-sorglos-Paket koste jedoch Geld - und damit Rendite, findet Samir Zakaria vom Anlageberater Hansen & Heinrich. Eine normale kleine Eigentumswohnung sei auch nicht teurer als ein Mikro-Living-Apartment, die Chancen bei der Vermietung seien mindestens genauso gut und die Kosten meist geringer. Im Verhältnis zur Investition hält er es daher für fraglich, ob mit einem Mikro-Apartment "tatsächlich eine bessere Rendite erwirtschaftet werden kann. Wir würden dem Privatanleger abraten", sagt Zakaria.

In jedem Fall sollte, wer für sich oder für ein Kind kauft, auch über die Wohnung an sich nachdenken. Wenn die kaum größer ist als ein Hotelzimmer, kann das auch das Leben einschränken. Kochen mit dem Partner? Ein Abend mit anderen Erstsemestern am Küchentisch? Spontaner Übernachtungsbesuch? Das wird eng. So ein Apartment ist eben eine Bleibe auf Zeit, vor allem zum Schlafen gemacht, vielleicht noch zum Rumsitzen vor dem Rechner oder dem Schreiben der Seminararbeit. Das Leben aber ist draußen, auch das gehört zum Konzept.