E-Autos des US-Herstellers Tesla in der Fabrik in Grünheide. Tesla könnte die deutschen Autobauer demnächst mit Preissenkungen unter Druck setzen.

Unmittelbar vor der Autoschau IAA in München locken viele Hersteller bei ihren Verbrennermodellen mit günstigeren Konditionen. Gleichzeitig droht laut der regelmäßigen Marktstudie des Duisburger CAR-Instituts bei E-Autos ein Preisschock, weil der deutsche Staat zum Jahreswechsel seine Subventionen kürzt. Nur noch 3000 statt 4500 Euro "Umweltprämie" gibt es vom 1. Januar 2024 an für Privatkäufer kleinerer E-Autos. Viele Hersteller rechnen das wegen ihrer langen Lieferfristen bereits in ihre aktuellen Angebote ein, beschreibt Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer die Lage. Unternehmen können bereits vom 1. September 2023 an gar keine Umweltprämie mehr für ihre Neuwagenkäufe erhalten.

Derzeit sei zwar unter anderem der VW-Konzern noch in der Lage, bestimmte Modelle innerhalb dieses Jahres zu den alten, günstigeren Förder-Konditionen zu liefern. Doch schon bald dürfte Tesla nach Dudenhöffers Einschätzung eine neue Preissenkungsrunde einläuten, was wiederum zu deutlichen Gewinneinschnitten insbesondere bei den deutschen Herstellern führen werde.

Gemessen an den Kaufanreizen müssten sich die Konsumenten derzeit ohnehin auf die Modelle mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor konzentrieren. Die 30 gefragtesten Modelle wurden laut Studie im August mit einem durchschnittlichen Preisnachlass von 17,8 Prozent angeboten, dem höchsten Rabatt seit zwei Jahren. Gleichzeitig haben die Hersteller ihre eigenen Rabatte für E-Autos innerhalb eines Monats von 9,3 Prozent auf 8,7 Prozent der Listenpreise zurückgefahren.