Von Mirjam Hauck

Ein bisschen absurd ist es schon: Es gibt ein Gerät, in das man seine Computermaus legen kann, damit sie ab und an durchgerüttelt wird. Ganz so, als würde man selbst am Bildschirm scrollen und klicken. Der sogenannte Mouse Jiggler simuliert gekonnt, dass da gerade jemand arbeitet: In Zeiten, in denen viele im Home-Office sind und der Chef oder die Chefin nicht durch die Glastür sehen kann, ob da jemand im Büro sitzt und in die Tasten hämmert, gibt es womöglich Bedarf an solchen Gerätschaften.