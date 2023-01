Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es ist wirklich kein subtiler Film, den Adam McKay gedreht hat. Es geht in "Don't Look Up" darum, dass die Leute zu ignorant und arrogant sind, die offensichtliche Gefahr zu erkennen: einen Kometen, der auf die Erde zurast und sie zerstören wird. Sollte nicht jetzt jemand was dagegen unternehmen - es unternimmt aber keiner etwas. Der Komet ist freilich eine Metapher auf die Klimakrise, bei der die Leute ebenfalls zu ignorant und arrogant zu sein scheinen, die Gefahr zu erkennen, obwohl sie jetzt was dagegen unternehmen müssten. "Jetzt nichts zu tun, das ist Wahnsinn", sagte McKay erst kürzlich.