Bewohner der aufgrund der Quarantäne abgesperrten Siedlung in Sürenheide bei Verl in Nordrhein-Westfalen gehen zurück zu ihren Wohnhäusern, gefolgt von Bundeswehrsoldaten in Schutzanzügen und mit Mund-Nasen-Schutzmasken, um weitere Personen auf das Coronavirus zu testen.

Bei Tönnies ist alles ruhig: Friedhofsruhe am Sonntagmorgen. Vögel zwitschern. Hinter den stählernen Drehkreuzen, durch die sonst täglich Tausende Leiharbeiter in Deutschlands größte Fleischfabrik strömen, brummen Notstromaggregate. Werkschützer in schwarzer Uniform ziehen die Maske über Mund und Nase, ehe sie am Parkhaus patrouillieren.