Weltweit waren die Händler nach den Kursverlusten verzweifelt, hier an der New Yorker Börse. Die rasche Ausbreitung des Coronavirus hat die Aktienmärkte weltweit in die Tiefe gerissen.

Vor wenigen Tagen noch herrschte an der Börse Rekordlaune, jetzt stürzen wegen des Coronavirus die Kurse. So heftig war es seit den düsteren Tagen der Großen Depression nicht mehr.

Es ist Freitagmorgen um Punkt acht Uhr, als auf Stefan Scharffetter eine Lawine zurollt. Scharffetter, elegante Brille, weißes Hemd, arbeitet als Händler am Frankfurter Börsenparkett. Dort, wo die Kurstafel dieser Tage so oft klackert wie sonst selten. Wo die Kunden viermal so viele Euros hin und her schieben wie an normalen Tagen. Wo Scharffetter und seine Kollegen inzwischen alle Überstunden machen, von acht bis 22 Uhr. Es geht einfach nicht anders. "Wir stehen unter Dauerbeschuss", sagt der Börsenhändler. Am Tag, als der Deutsche Aktienindex zwischenzeitlich um mehr als fünf Prozent in die Tiefe stürzt.

Es ist nicht nur ein schwarzer Tag für die Börsen, es ist eine schwarze Woche: Der deutsche Leitindex Dax verliert an nur fünf Tagen rund zwölf Prozent. Sein US-amerikanisches Pendant S&P 500 sackt ebenso stark ab. An den globalen Aktienbörsen pulverisiert sich allein in dieser Woche ein Börsenwert von fünf Billionen Dollar, eine Zahl mit zwölf Nullen.

Es ist am Donnerstagmorgen, als Investmentlegende Scott Minerd realisiert, wie ernst die Lage ist. Wenige Stunden später sitzt er im Studio des Börsensenders Bloomberg, die Krawatte eng zugezogen, der Blick ernst. "Das ist wahrscheinlich das Schlimmste, was ich in meiner Laufbahn erlebt habe", sagt Minerd. Und der Profiinvestor hat bereits viel erlebt: den Blitzcrash 1987, das Platzen der Internetblase 2000, die Finanzkrise 2007/2008. Doch dieser Börsensturz ist nicht nur gefühlt heftiger, wie Zahlen zeigen: Es ist der schnellste Einbruch seit den düsteren Tagen der Großen Depression in den anbrechenden 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Mit dem Coronavirus ist an der Börse das gelandet, was viele einen "Schwarzen Schwan" nennen: ein unerwartetes Ereignis, das plötzlich seine Wirkmacht entfaltet - wie ein Schwan seine Flügel. Denn Wirtschaft und Unternehmen geraten gleich von zwei Seiten in Probleme: Wenn ganze Städte stillstehen, dann kauft dort niemand mehr ein. Und wenn Fabriken ruhen und Schiffe nicht fahren, dann zerfetzt es zudem die internationalen Lieferketten einer verflochtenen Weltwirtschaft. "Da werden viele Hiobsbotschaften kommen in den nächsten Monaten", sagt Aktienstratege Christian Kahler von der DZ-Bank.

Was ein solcher Börsensturz bei Anlegern auslöst, weiß kaum jemand so gut wie Joachim Goldberg. Seit mehr als 40 Jahren ist der hochgewachsene Mann mit der knarzigen Stimme an der Börse aktiv. Er beschäftigt sich so intensiv wie kaum ein anderer mit dem Zusammenspiel von Menschen und Märkten, mit der Psychologie der Anleger. Goldberg weiß: Vor allem die Ansteckungszahlen aus Italien haben am Montag viele europäische Anleger in Angst versetzt und den Ausverkauf losgetreten. "Man ist sorglos eingeschlafen und dann fürchterlich aufgewacht", sagt der Finanzexperte.

Lange hatten die Anleger in Sachen Coronavirus abgewunken: Was kümmert uns schon ein Schnupfen in China? "Das ist eine typische Psychofalle", sagt Goldberg. Denn was weit weg stattfindet, muss nicht automatisch weniger wichtig sein. Und spätestens seit dem vergangenen Wochenende ist klar: Die Ansteckungszahlen in China sinken zwar, aber in anderen Ländern steigen sie massiv.

Die Anleger flüchten sich in die vermeintlich sicheren Häfen: in das glänzende Edelmetall Gold, die Weltleitwährung Dollar oder auch in deutsche Staatsanleihen - sie stehen im Ruf, sich auch in Phasen größter Verwerfungen immer noch geregelt kaufen und verkaufen zu lassen.

Beobachter halten diese Panik der Anleger inzwischen jedoch für überzogen: Wie genau und in welchem Ausmaß das Coronavirus den Unternehmen tatsächlich schadet, lässt sich derzeit nicht sagen. "Das ist eine Blackbox", sagt Aktienstratege Kahler. Sicher, Fluglinien, Autobauer oder Reisekonzerne dürften stärker leiden als andere. Aber erst wenn die Unternehmen im April und Mai ihre Zahlenwerke vorlegen, wird sich der Nebel lichten. Mit der Finanzkrise von 2008 lässt sich das Geschehen dieser Tage nicht vergleichen. Denn damals zerriss es nicht nur Lieferketten, es zerlegte ganze Bankhäuser. Gerade für Privatanleger, die langfristig investieren, ist die derzeit grassierende Angst am Börsenparkett kein guter Ratgeber. "Sparpläne sollte man laufen lassen", sagt Kahler. Denn auf lange Sicht dürfte die Wirkung des Coronavirus verblassen.

Hoffnung macht ausgerechnet eine reißerische Fernsehsendung, die der Börsensender CNBC diese Woche gleich mehrfach am Abend ausstrahlte: "Märkte in Aufruhr" nennt der Sender das Programm. Börsenexperten machen sich gern darüber lustig und haben bereits ausgerechnet: Spätestens drei Monate nach solchen Sendungen lagen die Kurse wieder im Plus. Zumindest in der Vergangenheit.