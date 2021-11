Von Caspar Busse, Berlin

Jeder Tag beginnt gerade mit neuen Negativzahlen. Auch an diesem Mittwoch wieder - mehr als 50 000 Neuinfektionen in Deutschland am Tag, die Inzidenz steigt unaufhörlich. "Es ist gerade ziemlich ernst", sagte Jens Spahn deshalb am Morgen beim SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin. Denn es lasse sich nun nicht mehr verhindern, dass in zehn bis 14 Tagen aus diesen rund 50 000 Neuinfektionen 350 bis 380 Patienten auf den Intensivstationen werden. Die Zahlen, die sich derzeit alle zwölf bis 14 Tage verdoppeln, seien "schlicht und ergreifend zu hoch", so Spahn, der bis zur Wahl einer neuen Regierung noch geschäftsführend als Bundesgesundheitsminister im Amt ist. Aber er fügt auch an, dass eine solche Entwicklung im Sommer durchaus absehbar gewesen sei.

Doch warum ist dann nichts passiert? Darauf bleibt Spahn auch am Mittwoch eine schlüssige Antwort schuldig. Er verweist darauf, dass durchaus Maßnahmen beschlossen, diese aber nicht umgesetzt wurden. Zu häufig sei aus "3G in Wirklichkeit oft 0G" geworden. Bei einem Besuch in Rom im Sommer sei er beispielsweise an einem Tag öfters kontrolliert worden als in vier Wochen in Deutschland. Auch die Maskenpflicht sei lange nicht konsequent genug umgesetzt worden.

Die Abschaffung kostenloser Tests rechtfertigt Spahn, die Maßnahme sei frühzeitig angekündigt worden, und hätte unter anderem dazu geführt, dass es weitere sechs Millionen Erstimpfungen gegeben hat. Und auch das Schließen der Impfzentren sei angesichts der hohen Kosten richtig gewesen, diese müssten nun aber eilig wieder hochgefahren werden.

Große Einschränkungen für Geimpfte soll es nicht geben

Jetzt müsse schnell etwas passieren, die Dynamik müsse gebrochen werden, fordert Spahn. Er begrüßt 2G plus im öffentlichen Leben und 3G am Arbeitsplatz. Und er beklagt, dass sich die Ministerpräsidenten erst jetzt treffen werden, um sich abzustimmen, und das nicht schon vor zwei oder drei Wochen getan haben. "Diese Ministerpräsidentenkonferenz ist so wichtig wie kaum eine andere. Wir brauchen einen Weckruf", sagt der Gesundheitsminister. Ein gemeinsames Signal von Bund und Ländern sei jetzt nötig, um die Bevölkerung wachzurütteln.

Eine allgemeine Impfpflicht, über die gerade diskutiert wird, hält Spahn für nicht durchsetzbar, sie sei auch nicht flächendeckend zu kontrollieren. Selbst Konzernchefs wie Frank Appel von der Deutschen Post DHL hatten zuletzt eine Impfpflicht gefordert. Spahn versprach in Berlin auch, dass es keine weiteren großen Einschränkungen für Geimpfte geben soll.

Der Gesundheitsminister hat viel erlebt seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar 2020. Er war erst der Held, der die Krise in den Griff bekommen wird, dann der Versager, der neuen Infektionswellen nicht verhindert konnte - und er hat sich auch selbst infiziert. Inzwischen wird Spahn für die schlechte Entwicklung der Corona-Lage in Deutschland verantwortlich gemacht, in Beliebtheitsrankings ist er abgestürzt. Der Vorwurf: Deutschland stolpert regelrecht in diesen zweiten Pandemie-Winter, schlechter vorbereitet als je zuvor. Am vergangenen Wochenende erst veröffentlichen 35 führende Wissenschaftler einen offenen Brief, in dem sie mit der Corona-Politik der Bundesregierung und Spahns abrechneten. Die Handlungsempfehlungen der Wissenschaft seien in den vergangenen Wochen teilweise ignoriert worden.

Die gute Nachricht: Es ist genug Impfstoff da

Das hatte auch Folgen für seine eigenen Ambitionen, Spahn kandidiert nicht wie von vielen erwartet für den CDU-Vorsitz. Der 41-Jährige trat schon 1995 in die Junge Union ein, bereits 2002 wurde er erstmals als Direktkandidat in den Deutschen Bundestag gewählt, war damals der jüngster Abgeordnete. Dann ging er als Parlamentarischer Staatssekretär ins Bundesfinanzministerium und wurde 2018 zum Bundesgesundheitsminister ernannt. Zusammen mit Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), muss er nun jede Woche die aktuelle Corona-Lage vorstellen. Was die Beiden zu berichten haben, ist nicht gut.

Er spüre die Wut der Menschen, sagt Spahn. Die Pandemie werfe viele grundsätzliche Fragen auf: "Jeder Elternabend in den Schulen ist inzwischen konfrontativ." Aber es gehe auch bei den politischen Entscheidungen zu Corona "nicht um Wahrheit, sondern um Abwägung". Immerhin: Eine positive Nachricht hatte Spahn dabei: "Wir haben alles in allem aus heutiger Sicht bis Ende des Jahres genug Impfstoff."