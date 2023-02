Von Florian Müller

Gunter Erfurts Mission ist keine geringere, als einer totgeglaubten Industrie in Europa zur Wiedergeburt zu verhelfen. Der Physiker ist Chef der Photovoltaik-Firma Meyer Burger. An den Standorten Bitterfeld in Sachsen-Anhalt sowie im sächsischen Freiberg investiert er hunderte Millionen Euro in die Produktion von Solarzellen und -modulen. Seine Vision: Deutschlands Energiewende unabhängig machen von China. Das gefällt Peking nicht, und deshalb droht das dortige Regime nun mit dem Gegenschlag.