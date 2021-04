Von Michael Kläsgen

Am kommenden Mittwoch soll der Bundestag die sogenannte Bundesnotbremse verabschieden. Voraussichtlich kommt dann auch der Bundesrat zu einer Sondersitzung zusammen, dessen Zustimmung erforderlich ist. Noch gibt es in der Regierungskoalition Gespräche über Details im Infektionsschutzgesetz, das bundesweit einheitliche Regeln für Regionen mit einer hohen Zahl von Corona-Fällen festlegen soll. Ziel ist es, die Pandemie besser einzudämmen. Am Entwurf sehen auch Oppositionsparteien und Verbände noch in vielen Punkten Korrekturbedarf. Das grobe Raster aber steht, insbesondere die Regelungen für den Einzelhandel liegen vor. Was genau vorgesehen ist und woran sich die Kritik entzündet - hier im Einzelnen.