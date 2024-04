Kommentar von Jens Flottau

Der Blick auf die Quartalszahlen des US-Flugzeugherstellers Boeing war ernüchternd - eigentlich schwer möglich angesichts der nicht enden wollenden Flut von schlechten Nachrichten in den letzten Monaten. Fast vier Milliarden US-Dollar liquide Mittel sind in nur drei Monaten abgeflossen, unter anderem fast eine halbe Milliarde, um Kunden zu entschädigen. Der Umsatz und die Zahl der ausgelieferten Flugzeuge in der wichtigen Zivilflugzeugsparte brachen um etwa ein Drittel ein, weil Boeing mit den Qualitätskontrollen und Nacharbeiten in den kriselnden Programmen 737 Max und 787 nicht mehr hinterher kommt. Dass die Aktie des Unternehmens trotzdem zwischenzeitlich fünf Prozent gewann, zeigt wie trostlos die Lage ist: Die Analysten hatten mit noch Schlimmerem gerechnet.