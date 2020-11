Biontech-Gründer Uğur Şahin:"Das wird ein sehr harter Winter"

Denkt bereits an den kommenden Winter: Impfstoffentwickler und Biontech-Mitgründer Uğur Şahin.

Von Elisabeth Dostert, Berlin

Uğur Şahin muss man nicht mehr vorstellen. Der Mitgründer von Biontech ist der Mann, auf den jetzt alle hoffen. Vor einer Woche hagelte es Glückwünsche, als das Unternehmen positive Daten aus der klinischen Phase 3 seines Impfstoffes gegen das Coronavirus veröffentlichte. Von dem "Trubel" um ihn und seine Frau, Mitgründerin Özlem Türeci, bekomme er gar nicht so viel mit, sagt er. "Wir sind nicht so mediennah. Wir haben auch keinen Fernseher. Und wir sind im Lockdown", so Şahin.