Bayer-Chef Bill Anderson will so schnell nichts an der Struktur des Agrar- und Pharmakonzerns ändern. "Nicht jetzt" solle aber nicht als "nie" missverstanden werden, sagte Anderson laut Redetext bei der virtuellen Bilanzpressekonferenz am Dienstag aus London. Seit Monaten wabern Spekulationen, dass der Konzern aus Leverkusen zerschlagen werden könnte: in die Einzelteile Crop Science, also das Portfolio mit Pflanzenschutz und Saatgut, Pharmaceuticals, also das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Produkten, und Consumer Health, dazu gehören rezeptfreie Mittel wie Aspirin und Bepanthen. In den kommenden zwei bis drei Jahren sollten erst einmal die Gesamtsituation verbessert, die Verschuldung gesenkt und die Rechtsstreitigkeiten "wirksam" angegangen werden, so Anderson.

Das Geschäftsjahr 2023 hat Bayer mit einem Konzernverlust von 2,9 Milliarden Euro abgeschlossen, nach einem Gewinn von 4,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Sondereinflüsse, insbesondere Wertminderungen von Geschäfts- und Firmenwerten, belasteten den Konzern schwer. Das Geschäft mit glyphosathaltigen Produkten litt, weil die Preise sanken. Allein die Division Crop Science machte vor Steuern und Zinsen 3,5 Milliarden Euro Verlust. Der Umsatz des Konzerns sank um gut sechs Prozent auf 47,6 Milliarden Euro. Für 2024 peilt Bayer währungsbereinigt 47 bis 49 Milliarden Euro Umsatz an und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereinflüssen von 10,7 bis 11,3 Milliarden Euro.

Anderson will Bayer schlanker, schneller und produktiver machen, näher an die Kunden bringen. Das hat er von Anfang an erklärt. Der Konzern hat damit angefangen, ein neues Organisationsmodell einzuführen, es nennt sich Dynamic Shared Ownership. Sinngemäß kommt der Ausdruck "geteilte Verantwortung" dem englischen Begriff ziemlich nahe, und dynamisch soll das Ganze natürlich auch sein. Anderson will den Konzern von Grund auf neu gestalten.

Von 2026 an sollen so jährlich Organisationskosten von zwei Milliarden Euro eingespart werden. Das Programm läuft auf einen Abbau von Stellen im mittleren Management hinaus. In einigen Bereichen gäbe es heute "zwölf Ebenen zwischen Bill und unseren Kunden", erläuterte Personalvorständin Heike Prinz. Ziel seien fünf bis sechs Ebenen im gesamten Unternehmen. Bayer habe heute mehr als 17 000 Führungskräfte. Gut 30 Prozent leiten Prinz zufolge kleine Teams mit vier oder weniger Mitarbeitern. "Einigen Managern ist sogar nur eine Person direkt unterstellt." Im Pharmateam in Nordamerika sei die Zahl der Manager bereits um 40 Prozent gesenkt und die Größe der Teams von acht bis neun auf 15 bis 20 Personen je Führungskraft erhöht worden.

Der Konzern hat sich noch nicht von der Monsanto-Übernahme erholt

Bill Anderson hat Anfang Juni 2023 die Nachfolge von Werner Baumann angetreten. Mit ihm soll alles besser werden, aber nicht schnell, wie jetzt immer deutlicher wird. Den Absturz des Aktienkurses konnte Anderson bislang nicht bremsen. Im Gegenteil. Anfang Februar setzte das Papier mit 27,7 Euro ein neues Rekordtief. Am Dienstag gab der Aktienkurs im frühen Handel weiter nach.

An der Börse ist Bayer derzeit knapp 28 Milliarden Euro wert. Noch immer hat sich der Konzern nicht von der gut 63 Milliarden teuren Übernahme des US-Konzerns Monsanto erholt, zu dessen Sortiment der Unkrautvernichter Glyphosat gehört. Vollzogen wurde der Kauf im Sommer 2018 - und bald überrollte Bayer in den USA eine Klagewelle von Menschen, die Glyphosat ihre Krebserkrankung zuschreiben. Bayer zahlte Milliarden für Vergleiche. Die Welle hat an Wucht verloren, aber immer noch gibt es Klagen und Ansprüche.

Den Vorwürfen, Glyphosat sei krebserregend, hat Bayer mit Verweis auf zahlreiche Studien stets widersprochen. Wie die Financial Times berichtet, setzt sich der Konzern intensiv in den US-Bundesstaaten Idaho, Iowa und Missouri für Gesetze ein, wonach Bundesrecht vorgeht. In zahlreichen Verfahren setzten Anwälte die Ansprüche ihrer Kläger auch mit dem Argument durch, dass auf den Verpackungen von Pestiziden mit dem Wirkstoff Glyphosat ein Warnhinweis fehlt. Bayer hatte stets darauf verwiesen, dass ein solcher Hinweis unzulässig sei, weil die US-Umweltbehörde EPA in dem Produkt bei korrektem Gebrauch kein Gesundheitsrisiko sehe. "Glyphosat ist sicher ... Glyphosat ist essenziell", sagte Anderson am Dienstag.

Einen weiteren Rückschlag hatte Bayer im November gemeldet. Der Wirkstoff Asundexian schnitt in einer Phase-III-Studie im Vergleich zur Standardbehandlung so schlecht ab, dass Bayer die Studie vorzeitig beendete. Dabei galt der Gerinnungshemmer als potenzieller Gewinnbringer mit Umsätzen in Milliardenhöhe.

Anderson will die Pharmasparte stärken und kauft ein. Am Montag erwarb Bayer die exklusiven Vermarktungsrechte in Europa für das Herzmedikament Acoramidis von der US-Firma Bridgebio, ein potenzieller Umsatzbringer. Die Zulassung des Medikaments steht noch aus. Zunächst zahlt Bayer bis zu 310 Millionen Dollar an Voraus- und kurzfristigen Meilensteinzahlungen.

Bayer hat mehr Schulden, als der Konzern derzeit an der Börse wert ist

Andersons Mittel sind begrenzt, auch weil die Geschäfte schlecht laufen. Er war kaum zwei Monate im Amt, da musste Bayer die Gewinnprognose für 2023 kassieren. Die freien liquiden Mittel brachen 2023 um fast 58 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro ein. Auf dem Konzern lasten hohe Schulden. Zum Jahresende waren es netto 34,5 Milliarden Euro, ein Anstieg um 8,5 Prozent. Bayer hat mehr Verbindlichkeiten, als der Konzern derzeit an der Börse wert ist. Um mehr Geld für den Abbau der Schulden zu haben, kürzt der Konzern, wie er schon im Februar mitteilte, die Dividende für 2023, 2024 und 2025 auf das gesetzlich geforderte Minimum von elf Cent je Aktie.

Der Konzern ist im Umbruch, wie auch die Mitteilungen der vergangenen Tage zeigen. Am Freitag teilte Bayer mit, dass Heiko Schipper, Leiter der Division Consumer Health, den Konzern Ende April verlassen werde - vorzeitig. Er wolle seine Karriere außerhalb des Konzerns fortsetzen, hieß es in der Mitteilung. Am selben Tag präsentierte Bayer für die Aufsichtsratswahlen bei der Hauptversammlung Ende April drei Kandidaten. Die vielleicht auffälligste: der aktivistische Investor Jeffrey Ubben, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Inclusive Capital Partners, soll in das Kontrollgremium einziehen. Der Einfluss solcher Investoren steht oft diametral zu ihrem Anteil an einer Firma. Anfang 2023 hatte sich Ubben mit rund 0,8 Prozent des Kapitals an Bayer beteiligt. Er war einer der Investoren, die darauf drängten, die Nachfolge von Werner Baumann extern zu besetzen. Seit Februar 2023 gehört er dem Nachhaltigkeitsrat von Bayer an. Den Posten wird er aufgeben, wenn er in den Aufsichtsrat gewählt wird.

In das Gremium einziehen soll auch Lori Schechter, Chefjustiziarin des Dienstleisters McKesson in den USA, in dem auch der deutsche Pharmagroßhändler Celesio aufging. Noch nützlicher dürften Bayer andere Berufserfahrungen von Schechter sein. Bevor sie zu McKesson wechselte, war sie Global Chair of Litigation der auf Wirtschaftsrecht spezialisierten Kanzlei Morrison & Foerster. Mit Rechtsstreitigkeiten der Kategorie Glyphosat kennt sich die Frau aus. Spannend ist auch eines ihrer Ehrenämter. Schechter sitzt im Board of Directors der Organisation Foundation for Opioid Response Efforts (Fore), die, wie es auf ihrer Internetseite heißt, nach "innovativen Lösungen" zur Beendigung der Opioid-Epidemie einsetze. Hunderttausende Amerikaner sollen an einer Überdosis solcher Schmerzmittel gestorben sein. Kommunen und Bundesstaaten klagten. Wie andere Beschuldigte, schloss McKesson ohne Anerkennung einer Rechtspflicht Vergleiche in Milliardenhöhe. Gegründet wurde Fore 2018 mit Geld von McKesson.