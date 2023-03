Interview von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

Die Schweizer Großbank Credit Suisse taumelt, in den USA gibt es eine Bankpleite - das Bankensystem ist wieder in der Krise. Davor hat Bankenexperte Martin Hellwig, 73, früherer Direktor am Max-Planck-Institut in Bonn und Ex-Chef der Monopolkommission, bereits vor zehn Jahren in seinem Buch "Des Bankers neue Kleider" gewarnt. Gerade sollten er und Ko-Autorin Anat Admati von der Universität Stanford eine überarbeitete Version des Buchs abgeben, mit neuen Analysen auch zur Credit Suisse. Die Abgabe verschiebt sich wegen der aktuellen Ereignisse ein wenig.