Banken:Erstes Gericht verbietet Negativzinsen

Von Harald Freiberger

Es ist ein Urteil wie ein Paukenschlag: Erstmals hat ein Gericht in Deutschland einer Bank verboten, ein Verwahrentgelt auf Giro- und Tagesgeldkonten zu verlangen. Das Landgericht Berlin verpflichtete die Sparda-Bank Berlin sogar, Kunden bereits erhobene Negativzinsen zurückzuzahlen (Az. 16 O 43/21). Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV). Die Sparda-Bank kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Es weiche von bisherigen Urteilen ab, die Verwahrentgelte grundsätzlich zuließen.