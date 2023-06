So könnte es bald wieder aussehen an den Bahnsteigen: Weil die Verhandlungen vergangene Woche keinen Fortschritt brachten, läuft jetzt die Planung für den nächsten Streik.

Von Alexander Hagelüken

Um den Lohnkonflikt, auf den Millionen Zugreisende schauen, wird gerade ein großes Geheimnis gemacht. Die Bahn und die Gewerkschaft EVG wollen sich treffen, doch zu Einzelheiten schweigen sie eisern. Kein Wort darüber, wann sie zusammenkommen oder wo, oder worüber genau geredet wird. Wie die Süddeutsche Zeitung erfuhr, sollen die Gespräche gleich ab Montag stattfinden und für alle Zugreisenden ziemlich bedeutsam sein: Laufen sie nicht glatt, dürfte Ende nächster Woche großflächig gestreikt werden.

Die Lohnverhandlungen für rund 200 000 Beschäftigte vor allem bei der Deutschen Bahn gestalten sich diesmal so schwierig wie selten. Wegen der hohen Inflation steht die Gewerkschaft EVG unter Druck, deutliche Gehaltserhöhungen herauszuholen. Besonderen Nachholbedarf sehen ihre Mitglieder, weil die EVG für 2021 und 2022 weit geringeren Lohnsteigerungen als andere Gewerkschaften zugestimmt hatte, da die Bahn riesige Corona-Verluste einfuhr. Die EVG fordert für ein Jahr zwölf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 650 Euro. Im März und April legte sie den Zugverkehr bereits je fast einen Tag lahm. Mitte Mai wurde ein mehr als zweitägiger Streik in letzter Minute abgesagt. Weil die Verhandlungen vergangene Woche keinen Fortschritt brachten, läuft jetzt die Planung für den nächsten Arbeitskampf.

"Es wird sicher kurzfristig einen Warnstreik geben", kündigte EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay an. Nimmt man bisherige Äußerungen zum Maßstab, werden die Aktionen den Zugverkehr länger lahmlegen als einen Tag. Damit würden sie Millionen Reisende stören, in mehreren Bundesländern sind Pfingstferien.

Inzwischen sendet die Gewerkschaft das Signal, dass sich der Streik verhindern lasse. Ihren Vorschlag, sich zu treffen, nahm die Bahn an. Ob es zum neuen Arbeitskampf kommt, hängt von diesem Treffen Anfang kommender Woche ab. Die Gewerkschaft erwartet ein neues Angebot des Konzerns, der bisher eine Inflationsprämie plus dauerhaft mehr Gehalt offeriert: Beschäftigte mit höheren Einkommen sollen acht Prozent mehr erhalten, Wenigverdiener zwölf Prozent. Weil die Bahn diese Steigerungen auf zwei Jahre verteilen will, klafft eine ziemliche Lücke zur EVG-Forderung von zwölf Prozent für ein Jahr.

Es hängt nun vom Kompromisswillen ab, ob Streiks kommen

Größter Streitpunkt ist, dass die EVG einen Mindestbetrag der Lohnerhöhung erwartet. Davon würden die 20 000 Wenigverdiener wie Reinigungs- und Sicherheitskräfte besonders profitieren. Die geforderten 650 Euro würden für sie eine Lohnerhöhung um 25 Prozent bedeuten. Wer wenig verdient, leidet besonders unter der Teuerung, da er große Anteile seines Gehalts für Essen und Energie ausgibt, die sich besonders verteuert haben. Die Bahn sperrt sich bisher gegen einen Mindestbetrag. Dieser würde die Personalkosten so erhöhen, dass sie womöglich Konkurrenten unterlegen wäre, wenn regionale Zugstrecken ausgeschrieben werden, heißt es.

Die Bahn deutet an, dass sie am Ende zum Mindestbetrag bereit ist, um einen Lohndeal zu erreichen. Von diesem Kompromisswillen hängt nun ab, ob Streiks kommen. Wenn die EVG bei den Geheimgesprächen Anfang kommender Woche kein Angebot bekommt, bei dem es sich aus ihrer Sicht lohnt weiterzuverhandeln, dürfte die Streikmaschinerie anlaufen. Die Gewerkschaft will Arbeitskämpfe weiter mindestens zwei Tage vorher mitteilen, damit Reisende, wenn möglich, umplanen können. Somit könnten Millionen Reisende Ende der Woche Streiks erleben.

Die EVG erklärt vorsorglich, die Bereitschaft zu weiteren Arbeitskämpfen sei nach wie vor hoch. Genau beobachten dürften die Lage die rund 100 000 Besucher aus ganz Deutschland, die zum Evangelischen Kirchentag in Nürnberg erwartet werden: Der findet von Mittwoch bis Sonntag statt - und der Kirchentag wirbt aus ökologischen Gründen für die Anreise per Zug.