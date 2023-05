Bereits Ende April stand der Bahnverkehr in Deutschland fast einen Tag still.

Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Deutschland droht ein neuer, besonders heftiger Warnstreik bei der Bahn. Die Eisenbahngewerkschaft EVG kündigte am Donnerstagmorgen an, den Zugverkehr bundesweit 50 Stunden lang lahmlegen zu wollen - vom kommenden Sonntagabend um 22 Uhr an bis Dienstagnacht um 24 Uhr. Die Bahn kündigte an, den Fernverkehr in diesem Zeitraum komplett einzustellen, auch Regionalzüge würden kaum fahren.