Reisende warten in Frankfurt auf den ICE nach Berlin: Wahrscheinlich ist der Stillstand in dieser Woche erst der Anfang mehrerer Streikwellen.

Von Markus Balser, Berlin

Die Überraschung war nicht nur bei den Reisenden groß. Auch die Bahn war am Dienstag perplex, wie schnell und entschlossen die Lokführergewerkschaft GDL den Schienenverkehr in Deutschland lahmlegte. Seit am Mittwochmorgen viele Züge still stehen, eskaliert der Streit weiter. Bahn und Gewerkschaft überziehen sich mit schweren Vorwürfen. Was stimmt? Um was wird bei dem Streik gerungen? Und wie ließe sich der Arbeitskampf überhaupt beenden? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick: