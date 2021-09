Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf einen Tarifvertrag verständigt. "Es gibt eine Einigung", erfuhr etwa die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin aus dem Umfeld der Verhandlungen. Auch Reuters meldete eine Einigung unter Berufung auf einen Insider. Zuvor hatten die Bild und Business Insider darüber berichtet. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler und GDL-Chef Claus Weselsky teilten am Donnerstag mit, es werde eine gemeinsame Pressekonferenz um 10.30 Uhr in Berlin geben.

"In den vergangenen Tagen haben intensive Gespräche stattgefunden, um in der Tarifrunde zwischen der Deutschen Bahn AG und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer im Sinne der Fahrgäste und der Beschäftigten gemeinsame Lösungen zu finden", hieß es lediglich.

Auch die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU), werden an dem Pressegespräch teilnehmen. Die beiden Politiker haben nach Reuters-Informationen eine Art Mediationsrolle übernommen. Möglicherweise haben sie geholfen, den Konflikt zu befrieden.

Die Bahn war den Lokführern am Wochenende entgegengekommen und hatte eine zusätzliche Entgeltkomponente in Aussicht gestellt. Der Konzern hält sich aber bedeckt, wie diese genau aussehen könnte. Neben der geforderten Lohnerhöhung von 3,2 Prozent bietet er auch eine Corona-Prämie für das laufende Jahr von bis zu 600 Euro an. Bahn-Vorstand Seiler hatte die Gewerkschaft wiederholt aufgefordert, die Gespräche wiederaufzunehmen und dabei Kompromisse zu finden.

Die GDL hatte ihren dritten und bisher längsten Streik in dieser Tarifrunde am Dienstag vergangener Woche beendet. Zuvor hatte der Konzern erfolglos versucht, den Streik gerichtlich verbieten zu lassen. Vorige Woche hatte die Gewerkschaft damit gedroht, Anfang dieser Woche mit der Vorbereitung des nächsten Arbeitskampfes zu beginnen, sollte das Konzernmanagement bis dahin kein verbessertes Angebot vorlegen.