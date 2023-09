Von Helmut Martin-Jung

Babak Hodjat wollte es wissen, schon immer. Es interessierte ihn, wie Computer funktionieren, hinunter bis zu den Bits und den Transistoren auf den Chips. Also studierte er Informatik. Wie Computerhirne ticken hatte er schnell gelernt. Doch das führte zu einer anderen Frage: Wie funktioniert eigentlich das menschliche Gehirn? Also wandte er sich einer Fachrichtung zu, die damals in den 1980er-Jahren "ein absolutes Nischenfach" war: künstliche Intelligenz (KI).