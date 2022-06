Wenn dieser kleine Audi-Fahrer selbst einmal einen Führerschein hat, wird er vermutlich in einem Elektroauto unterwegs sein.

Inflation, Krieg, Pandemie, Halbleiterkrise und das Verbrenner-Verbot: Wie lässt sich in dieser unsicheren Welt ein Auto-Großkonzern steuern? Das ist der Plan von Audis Chefstrategin.

Von Max Hägler, Ingolstadt

Man könnte durchaus Verständnis haben, wenn die Manager eines Autobauers dieser Tage in größerer Unruhe sind. Die Welt ist derart unübersichtlich, dass man mit dem Zählen der Krisen kaum hinterherkommt, auch nicht an diesem Vormittag bei Audi. Die Chefstrategin hat eingeladen, um ihre Antworten zu geben - aber vor der Strategie kommt der Befund. Oder wie es Silja Pieh ausdrückt: "Auf was muss man sich vorbereiten - und wie sollen wir uns vorbereiten?"