Für jeden zehnten Deutschen wird die Arbeit zur zwanghaften Obsession. Der persönliche und ökonomische Schaden ist groß. Doch es gibt Auswege. Besuch in einer Klinik.

Von Benjamin Emonts und Alexander Hagelüken

Maximilian Lettmann schaut aus seinem Klinikzimmer auf den Himmel. Er blickt auf Wälder, den südlichen Ammersee, auf die Alpen, die am Horizont thronen. Auf der Wiese vor seinem Fenster grasen Schafe. Der Kontrast zu seinem früheren Leben könnte größer kaum sein. Der Kontrast zu dem ganzen Stress, der ihm so zugesetzt hat. "Ich höre sogar den Wind. Dauernd wechselt der See seine Farben", sagt Lettmann. "Das ist alles sehr beruhigend."