Interview von Detlef Esslinger

Ingrid Schmidt sitzt in einem Sitzungssaal des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt, zugeschaltet per Video. Sie hat den größten Teil ihres Berufslebens bei dem Gericht zugebracht: seit 1994 als Richterin, seit 2005 als Präsidentin. Ende des Monats geht Schmidt, 65, in den Ruhestand. Wer ihr folgt, ist unklar - was sie im Laufe des Gesprächs noch richtig zornig macht.