Von Titus Arnu

Es gibt Orte, die hässliche und manchmal gewöhnungsbedürftige Namen tragen: Eiterfeld, Krätze, Hundeluft oder Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (Wales). Fährt man in Südtirol vom Etschtal aus über den Gampenpass in Richtung Trentino, gelangt man in einen Weiler mit einer Kirche, zwei Gasthäusern und mehreren am Hang verstreuten Bauernhöfen. So hübsch wie die Lage des Dörfchens am Fuß der 2432 Meter hohen Laugenspitze ist auch der Name. Auf dem Ortsschild neben der Landstraße steht: "Unsere Liebe Frau im Walde".