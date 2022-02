Starkoch Jamie Oliver lässt neuerdings seine Rezepte auf politische Korrektheit prüfen. Ein PR-Gag oder sinnvoll? Ein Historiker über die neue Wokeness am Wok, falsche Asia-Köche und die Frage, ob es so etwas wie ein Originalrezept überhaupt gibt.

Interview von Marten Rolff

"Unauthentisch", "abgekupfert", "geklaut" - Köche und Kochbuchautorinnen erleben wegen ihrer Rezepte immer öfter Shitstorms und werden der kulturellen Aneignung bezichtigt. Der britische Starkoch Jamie Oliver hat deshalb gerade angekündigt, seine Kochbücher von Beratern auf "kulturelle Angemessenheit" prüfen zu lassen. Gunther Hirschfelder, Historiker und Kulturanthropologe an der Universität Regensburg sowie Dozent an der Deutschen Akademie für Kulinaristik, hält die Aufregung für absurd. Der Rezeptforscher sagt: Jedes Rezept ist vorbelastet, authentische Küche eine Illusion und am Herd moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, unmöglich.

Detailansicht öffnen Gunther Hirschfelder, Anthropologe und Historiker, hat auch schon eine wissenschaftliche Arbeit zur Erfindung der Pizza Margherita veröffentlicht. (Foto: Armin Weigel/picture alliance/dpa)

SZ: Herr Hirschfelder, ich würde gerne über Rezepte und Political Correctness sprechen, die in der Küche eine wachsende Rolle spielt.

Gunther Hirschfelder: Ich warne Sie, das ist ein Modethema und ein kompliziertes dazu. Ich persönlich halte es für langweilig.

Warum?

Weil es ständig ins Leere läuft. Küche ist Kultur. Und Kultur kann nur durch kulturelle Aneignung dynamisch und lebendig bleiben. Moral ist da einfach keine geeignete Kategorie. Aber Political Correctness hat auch eine spannende Seite, weil sie vom nachvollziehbaren Wunsch nach Gerechtigkeit zeugt. Wir haben ein Demokratiedefizit, an dem wir arbeiten müssen. Also sollten wir über diese Dinge reden.

Der Brite Jamie Oliver hat gerade als erster Koch der Welt erklärt, die Rezepte in seinen Kochbüchern vor Veröffentlichung von Spezialisten für "Cultural Appropriation" prüfen zu lassen. Ist das eine gute Idee?

An Jamie Olivers Stelle würde ich das unbedingt machen, schließlich lebt er davon, millionenfach Kochbücher zu verkaufen. Mit einem Beraterteam für Political Correctness stellt er sich automatisch auf die Seite der "Richtigen", aus Marketingsicht super. Ich bin mir allerdings unsicher, ob er der Demokratie so einen Dienst erweist.

Können Sie das genauer erklären?

Wenn ich anfange, die Deutungshoheit über Sprache zu erheben, diffamiere ich damit auch jene, die meinen Weg nicht mitgehen. Oliver beschuldigt indirekt alle Kochbuchautoren, die ihre Rezepte nicht prüfen lassen möchten oder können. Und er behilft sich mit einem billigen und risikolosen Imagetrick. Denn er tut nur so, als ließe sich das Problem beheben. Streng genommen ist sein Anspruch aber realitätsfern.

Detailansicht öffnen Der britische Koch Jamie Oliver steht vor allem wegen seines "Empire Roast Chicken" aber auch wegen diverser anderer Gerichte in der Kritik. (Foto: Axel Heimken/picture alliance/dpa)

Oliver sagt, er reagiere damit nur auf berechtigte Kritik, etwa auf Social Media. Meist geht es um den Vorwurf, er wolle mit kultureller Aneignung Geld verdienen. Besonders verärgert reagierten Kritiker auf sein "Empire Roast Chicken", ein Huhn, das den englischen Sonntagsbraten mit indischer Gewürztradition verbinden soll und das mit Gelbwurz, Koriander und Kreuzkümmel aromatisiert wird. Der Koch hat es umbenannt in "Gewürz-Brathuhn", ein Video dazu, in dem Oliver als Gag auf das Empire anstößt, wurde entfernt.

Ich kann manche Empfindlichkeiten nachvollziehen. Das Problem ist aber: Wie will man da bewerten, was angemessen ist? Der Kolonialismus ist ein gutes Beispiel. Die Engländer kamen ja nun auch nicht in der Absicht nach Indien, dort alle niederzumetzeln. Die Brüche aus der Kolonialzeit verlaufen zwischen Briten und Indern, aber auch zwischen den Kasten und Religionen. Zwischen Nord- und Südindien, weil regionale Eliten im Norden die Engländer benutzt haben, um ihr eigenes System der Ausbeutung weiter voranzutreiben. Als Historiker analysiere ich diese verschiedenen Spaltungen, ich weigere mich aber schlicht, sie zu hierarchisieren und gegeneinander auszuspielen. Schon beim "Empire Chicken" kommt man da also schwer weiter.

Geht es nicht weniger um Rechthaben als um Demut? Um das Signal, dass man eben keinen Anspruch auf Deutungshoheit erhebt?

Das wirkt lobenswert, aber es ändert nichts daran, dass es nur um Stellvertreterkriege geht. Weil wir in einer Zeit der relativ großen Orientierungslosigkeit leben, hat die Gesellschaft zunehmend den Eindruck, die Welt sei unübersichtlich und ungerecht. Stimmt ja auch. Aber viele Debatten, vor allem die um die Moral von Rezepten, sind für mich eher Ausdruck dafür, dass wir Komplexität reduzieren wollen. Wir regen uns über alles Mögliche auf und versuchen ständig, Diskurse auf irgendetwas Greifbares runterzubrechen. Das funktioniert aber nicht. Und da haben wir ja noch nicht mal darüber gesprochen, welche Zutaten denn nun original indisch sein sollen. Tomaten, Knoblauch, Chilis, Paprika, Kartoffeln - alles von portugiesischen oder spanischen Entdeckern über den Globus verteilt. Soll das jetzt aus dem Curry raus, weil es mutmaßlich in Südamerika geraubt wurde?

In den USA ist Texmex auf dem Index. Und auch der britische Starkoch Gordon Ramsay erlebte zuletzt mehrere Shitstorms. Italiener machten Front gegen seine Show, weil seine Carbonara-Soße unitalienisch und zu flüssig sei. Noch mehr Ärger gab es, als herauskam, dass in seinem "authentischen" asiatischen Restaurant "Lucky Cat" kein einziger asiatischer Koch in der Küche stand.

Die Entstehung von Spaghetti Carbonara ist unklar, womöglich wurde das Rezept in der Kantine alliierter Besatzungstruppen erfunden, weil zu viele Eier in der Speisekammer lagerten. Bei der Kritik an Ramsays unauthentischem Asia-Restaurant kommen Sie dann vom Glatteis überhaupt nicht mehr runter, denn in der ethnologischen Diktion heißt es: Schon dadurch, dass Sie einen Koch "asiatisch" nennen, machen Sie ihn zum Asiaten. Aber was soll denn das bitte sein, originär oder authentisch asiatisch?

Detailansicht öffnen Ist sein asiatisches Restaurant nicht asiatisch genug? Starkoch Gordon Ramsay. (Foto: Chris Pizzello/Invision/AP)

Haben Köche in Ländern mit kolonialer Vergangenheit gerade besonders viele Probleme mit Aneignungsvorwürfen?

Das Risiko ist womöglich größer. Aber auch das zu Unrecht. Ich versuche meinen Studierenden immer zu erklären, dass es keine einzige Epoche der Weltgeschichte gibt, die es uns auch nur annährend recht machen würde. Natürlich ist der Imperialismus negativ behaftet. Aber wer mit "Empire Roast Chicken" ein Problem hat, müsste konsequenterweise alle Gerichte mit imperialen oder sonst wie problematischen Reminiszenzen mitverbieten.

Das heißt, die Prinzregententorte müsste in Schokoschichtkuchen umbenannt werden, weil ihr Name einem spätautokratischen System huldigt?

So ungefähr. Man wäre bald beim Pichelsteiner Eintopf, bei dem darum gestritten wird, ob er seine Ursprünge im Pichelsteiner Fest oder im Büchelsteiner Fest hatte - ein Fall kultureller Aneignung im Bayerischen Wald des 19. Jahrhunderts gewissermaßen. Auch die schwäbische Maultasche käme von der Karte.

Was ist das Problem mit der Maultasche?

Das Rezept ist in der frühen Neuzeit entstanden, als sich immer weniger Leute Fleisch leisten konnten und die gefüllte Teigtasche den Braten ersetzte. Es geht um ein erzwungenes Notrezept, das par excellence die Strukturen des Feudalismus und die allgemeine Verarmung durch die neuen Ausbeuterstrategien im 16. und 17. Jahrhundert spiegelt, die Ungleichheit zwischen Stadt und Land.

Wie ist es mit kulinarischen Namen, die eine klar rassistische Konnotation haben? Das "Zigeunerschnitzel" heißt immer öfter Balkanschnitzel, seit der Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma aus nachvollziehbaren Gründen forderte, es solle von der Karte verschwinden. Das wohl bekannteste Beispiel in Deutschland ist der schon lange geächtete "Negerkuss".

Diese Namen gehören zu den wenigen, die ihre Unschuld tatsächlich lange verloren haben. Früher hätte auch ich die Aufregung darum für übertrieben gehalten, heute würde ich sagen, das geht gar nicht. Es zeigt, dass sich Bezüge ändern. Beide Namen sind metaphorisch so stark aufgeladen, dass sie heute für rechtsextreme politische Ansichten stehen. Das N-Wort ist bald auf einer Ebene mit dem Hitlergruß. Man kommt also nicht umhin, im Einzelfall zu schauen, welche Symbolik und Metaphorik hinter einem Namen steckt. Da sieht man dann zum Beispiel auch, dass die Bezüge des Desserts "Mohr im Hemd" wiederum anders gelagert sind.

Detailansicht öffnen "Das N-Wort ist bald auf einer Ebene mit dem Hitlergruß". Es ist deshalb ziemlich klar, dass es Schokokuss heißen muss, seltsame Werbung gibt es trotzdem weiterhin. (Foto: Imago stock & people)

Und zwar wie?

"Mohr" verstehe ich eher als Reminiszenz an die Jahrhunderte alte Verehrung der heiligen drei Könige, die die drei damals bekannten Erdteile repräsentierten und als Brücke zu Gott galten. Es ging um den Anspruch des Christentums, Heilsbringer der Welt zu sein. Der schwarze König war oft besonders beliebt. Ob der "Mohr im Hemd" deshalb heute noch tragbar ist, steht aber auf einem anderen Blatt.

Die Schlüsselfrage ist ja stets, wo die Grenze verläuft. Wann sind Änderungen lächerlich, und wann hat sich eine Bedeutung so verschoben, dass sie untragbar wird?

Wer auf der Suche nach Skandalen in der Sprache ist, dem wird man es nie recht machen können. Klare Regeln gibt es sowieso nicht. Dafür aber zwei Kategorien, die bei der Beurteilung helfen: Wird ein Name instrumentalisiert? Fühlt sich jemand wirklich persönlich angegriffen? In beiden Fällen ist nach unserem demokratischen Selbstverständnis eine Grenze überschritten.

Im Dezember machte ein Ausflugslokal in der Pfalz im ganzen Land Schlagzeilen, weil die Kellnerin einer Familie mit einer schwarzen Adoptivtochter die Rechnung mit dem Satz servierte: "Der Schokokuss kostet bei uns einen Euro, hätten Sie Mohrenkopf bestellt, hätten Sie nur 60 Cent bezahlt. Wenn Sie einen Negerkuss bestellt hätten, wäre er sogar gratis gewesen."

Den Fall muss man nicht mehr diskutieren. Unmöglich natürlich.

Die Kellnerin beteuerte, es sei keine Beleidigung gewesen, sondern ein Scherz, so rede sie nun mal, und sie bekam dafür auch Zuspruch. Warum beharren Menschen so vehement auf so etwas Banalem wie dem - auch noch zweifelhaften - Namen für eine Süßspeise?

Essen hat eine nie zu unterschätzende Emotionalität. Es ist extrem persönlich, wir verleiben es uns ja ein. Wenn Namen von Gerichten verändert werden, dann regen wir uns mehr auf als bei anderen Dingen, weil diese Gerichte so ein Stück weit ihre Identität verlieren. Da ist für viele das "Zigeunerschnitzel" bedeutender als ein Straßenname, sie wollen es nicht Balkanschnitzel nennen, weil sie glauben, dass sie dadurch etwas verlieren.

Der Frankfurter Ethnologe Marin Trenk beschreibt in seinem Buch "Döner Hawaii" die seltsame Annäherung der Deutschen an Länderküchen. Und dass sie daraus eine internationale Pseudo-Küche formten, die nur so strotzt vor Aneignung und kulinarisch zweifelhaften Rezepten, ob Miracoli-Tomaten-Soße oder Schweinefleisch süß-sauer.

Aber in dieser Lesart sind alle Gerichte seltsam. Streng genommen gibt es keine authentische Küche, sondern Kombinationen, die wir kurzfristig als ideal erachten, die aber wahnsinnig variabel sind und ständiger Veränderung unterworfen. Ich schreibe gerade einen Food-Guide der jüdischen Küche, Namen und Bedeutung von Gerichten dort wandeln sich ständig, sie rutschen Ihnen durch die Finger, wenn Sie irgendetwas festmachen wollen. Es gibt dort für so gut wie nichts ein Originalrezept. Und wenn Sie die Rezepte der Welt durchgingen, die besten Datenbanken lagern übrigens in China, dann würden Sie das vermeintlich Unkorrekte als universelles Muster ertappen.

Das heißt, man kann auch den Deutschen ihren Toast Hawaii nicht vorwerfen.

Warum auch? Als der Fernsehkoch Clemens Wilmenrod in den Fünfzigerjahren diese Ananas-Schinken-Käse-Kombi erfand, stand Hawaii vor allem für Hula-Tänzerinnen, Südseeromantik und Eskapismus. Na und? Heute brächte man das kaum noch damit in Verbindung. Wenn ich darüber allerdings im Seminar diskutieren lassen würde, wären wir binnen zehn Minuten bei "oben ohne", Sexismus, Rassismus. Von Qualfleisch und Flugananas mal gar nicht zu reden. Ein Klassiker. Die Hälfte aller unter 25-Jährigen würde sagen: Toast Hawaii? Geht gar nicht! Das ist okay, der Lauf der Dinge.

Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit der Kultur des Essens. Hat sich Ihre Sprache diesbezüglich verändert?

Ich bin von meinen Studierenden gut erzogen worden. Debatten über Namen, Gendern oder kulturelle Aneignung gehören im Vorlesungssaal zum Alltag, ich bewege mich auf dem Feld inzwischen sprachlich einigermaßen unfallfrei. Manche Diskussionen gehen mir auf die Nerven, aber jede Generation hat ein Recht auf ihr eigenes Narrativ. Ich kann Studierende nur erreichen, wenn ich mich mit meiner Sprache auf sie einstelle. Würde ich immer rufen: Lasst mich in Ruhe, eure Argumente sind total bescheuert, dann hätte ich keinen Dialog mehr. Aber Dialog ist das einzige, worauf es ankommt.