Dachaus Volleyballer haben am vierten Spieltag eine ernüchternde Niederlage gegen Mitaufsteiger FT 1844 Freiburg erlitten. Die ASV-Spieler verloren das Duell gegen die Breisgauer am Samstag in ihrer gut gefüllten Georg-Scherer-Halle überraschend deutlich 0:3 (25:27, 21:25, 18:25). Die dritte Niederlage im vierten Spiel war auch ein herber Rückschlag im Kampf um die Playoffs der besten Acht. Dachau ist auf Platz neun zurückgefallen, Freiburg rückte in die Playoff-Ränge vor.

An Dachaus Hauptangreifern Simon Gallas und Patrick Rupprecht lag es nicht, beide kamen auf eine Angriffsquote von mehr als 50 Prozent. "Dann ist es am Ende der Wille, der über so ein Spiel entscheidet, und genau darüber müssen wir uns unterhalten", sagte Trainer Patrick Steuerwald, der mit den Aufschlägen, dem Block und der wackligen Annahme - auch Libero Marvin Primus erwischte einen gebrauchten Tag - nicht zufrieden sein konnte. Bereits am Donnerstag hatte Dachau sein Auswärtsspiel in Düren 0:3 verloren.

Ligakonkurrent WWK Volleys Herrsching verlor sein Auswärtsspiel bei den Helios Grizzlys Giesen am Samstag 2:3 (23:25, 25:23, 23:25, 25:21, 2:15), wobei dem Klub vom Ammersee besonders der skurrile Tiebreak noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. In diesen fünften Satz startete Giesen mit 9:0, Herrsching ging am Ende mit 2:15 unter - ein Ergebnis, das im Profivolleyball eigentlich ausgeschlossen ist. Drei Tage zuvor hatten die Herrschinger noch nach einem 3:1-Sieg über Zweitligist Schüttorf den Einzug ins Pokal-Viertelfinale bejubelt. Am kommenden Dienstag sind sie auf ihrer einwöchigen Auswärtsreise wieder in der Liga gefordert, dann beim Tabellenletzten Königs Wusterhausen.