Vor dem entscheidenden Spiel gegen Spanien geht es in der Nationalmannschaft auch um eine klassische deutsche Turnierfrage: Wer spielt im zentralen Mittelfeld? Und muss Joshua Kimmich doch wieder als Rechtsverteidiger aushelfen?

Von Christof Kneer, Doha

Hansi Flick weiß, dass das seine große Stärke ist. Er hat ein gutes Gespür für die Stimmungen in seiner Mannschaftskabine, er weiß, was es braucht, um seinen Spielern Wertschätzung zu vermitteln. Der Instrumentenkoffer, den Flick dazu unsichtbar am Leib mit sich führt, ist nicht sehr groß, man kennt diese Instrumente inzwischen alle, aber er weiß sie virtuos zu bedienen. Er sagt klare Sätze, wenn sie nötig sind, er verteilt freundliche Gesten, wenn sie nötig sind, er hält etwas, wenn er etwas verspricht.