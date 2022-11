Niclas Füllkrug bei der WM in Katar

"Freut mich, dass ich hier sofort einen Stempel hinterlassen konnte": Niclas Füllkrug erzielt in seinem zweiten WM-Spiel sein erstes WM-Tor.

"Er ist als Typ super und als Spieler auch" - und deshalb spielt Niclas Füllkrug nach seinem Treffer gegen Spanien jetzt auch gegen Costa Rica von Anfang an? So einfach ist es nicht. Auf den deutschen Trainerstab kommt wohl ein Expertenstreit zu.

Von Philipp Selldorf, Doha

Wo die Weser einen großen Bogen macht, dort ist außer dem Weserstadion das berühmteste Nebelhorn Deutschlands zuhause. In feuchtkühler nordischer Nacht ist es besonders oft zu hören. Niclas Füllkrug mag das Tuten nicht vermisst haben, nachdem er am Sonntagabend das Tor zum 1:1 gegen Spanien geschossen hatte, aber das Bremer Tonsignal hätte auch im fern der Wesergestade in die Wüste gesetzten Al-Bayt-Stadion zu seinem alles andere als exaltierten Auftreten gepasst.