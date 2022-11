Von Javier Cáceres, Doha

Walter Casagrande Júnior, 59, war in den 1980er Jahren einer der wichtigsten Alliierten von Sócrates, dem sozialen und politischen Gewissen des brasilianischen Fußballs. "Sócrates-Casagrande" wurde zum feststehenden Begriff -wegen der Doppelpässe. Zusammen gründeten sie bei Corinthians São Paulo eine Bewegung namens Democracia Corinthiana, die alle Entscheidungen im Klub, bis hin zu Spielerverpflichtungen, basisdemokratischen Prozessen unterwarf. "Gewinnen oder verlieren - aber nie ohne Demokratie", war das Motto. Zu Zeiten der Militärdiktatur in Brasilien setzten sie sich für die Rückkehr zur Demokratie ein - auf ihren Trikots konnte man Slogans wie "Wahlen jetzt!" lesen. "Sócrates war einer der intelligentesten Fußballer der Geschichte, auf einem Niveau mit Cruyff oder Beckenbauer", sagt Casagrande, der als Ausweis seiner Liebe zur Rockmusik an den Händen zahlreiche klobige Silberringe mit Totenschädeln trägt. "Ich stehe Brasilien für alles zur Verfügung - außer für einen Krieg", sagt Casagrande, der auch in Europa spielte - unter anderem beim FC Porto. Beim Landesmeisterfinale von 1987 gegen den FC Bayern (2:1) saß er wegen der Folgen eines Bänderrisses nur auf der Ersatzbank. Bei der WM in Katar dient der WM-Teilnehmer von 1986 seinem Land als Kolumnist für die Folha de São Paulo, eines der angesehensten und größten Blätter Brasiliens, für die er seit Jahren tiefgründige Kolumnen schreibt, über den Fußball auf und neben dem Platz. Er ist Autor des Buchs "Sócrates & Casagrande - Eine Liebesgeschichte".