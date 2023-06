Von Milan Pavlovic und Michael Schnippert

Ab dem 3. Juli starten die "The All England Lawn Tennis Championships", wie das Turnier in Wimbledon auch genannt wird. Das Finale der Frauen findet am 16. Juli statt, die Männer spielen am 17. Juli den Sieger aus. Anders als 2021 sind auch wieder russische und belarussische Spielerinnen und Spieler dabei. Die Organisatoren verbannten diese im letzten Jahr wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Bei den Männern kann Novak Djokovic in London seinen Rekord weiter ausbauen. Gewinnt der Serbe seinen achten Wimbledon-Titel, zieht er mit Roger Federer gleich. Er stünde dann zudem bei 24 Grand-Slam-Titeln - zwei mehr als Rafael Nadal, der nach einer weiteren Operation nur zugucken kann. Die Bilanz spricht für Djokovic: Er ist seit Juni 2018 auf Rasen ungeschlagen und eindeutiger Favorit.

Bei den Frauen gibt es nicht die eine Favoritin. Titelverteidigerin Elena Rybakina sowie Petra Kvitova haben schon mal in Wimbledon gewonnen. Dazu kommen die Weltranglistenerste und -zweite Iga Swiatek und Aryna Sabalenka (die allerdings beide keine Rasen-Liebhaberinnen sind). Ons Jabeur reist als Vorjahresfinalistin an, tat sich in dieser Saison aber schwer. Im Hauptfeld steht noch eine dritte Wimbledon-Siegerin: Venus Williams. Die 43-Jährige, die 1997 erstmals in London antrat, ist dank einer Wildcard dabei, aber eher aus der Liebe zum Sport denn als Titelkandidatin.

Und die Deutschen? Ein Jahr nach dem deutsch-deutschen Viertelfinale zwischen Tatjana Maria (die erst im Halbfinale scheiterte) und Jule Niemeier erwartet niemand neue Heldentaten. Niemeier stürzte beim Vorbereitungsturnier in Berlin aufs Handgelenk und hat ihren Start in Bad Homburg zurückgezogen - aber noch nicht den in London. Maria, 35, spielte beim Turnier in Bad Homburg einen starken ersten Satz gegen Swiatek (7:5), ehe sie der späten Anreise Tribut zollen musste und die Sätze zwei und drei klar verlor.

Bei den Männern ist Alexander Zverev nach seiner soliden Vorstellung der Vorwoche (Halbfinal-Niederlage gegen den späteren Turniersieger Alexander Bublik) wie so oft die größte deutsche Hoffnung - er erreichte in Wimbledon aber bisher maximal das Achtelfinale. Jan-Lennard Struff stand 2018 immerhin im Viertelfinale und zuletzt im Finale von Stuttgart. Zverev kletterte durch seine Halbfinalteilnahme in Halle/Westfalen auf Platz 21. Damit löste er Jan-Lennard Struff als besten Deutschen im Ranking ab. Der 33-jährige Struff rutschte auf Platz 22. Einen neuen Karrierebestwert erreichte der Karlsruher Yannick Hanfmann mit Platz 48.

Wimbledon-Spielplan

Am Freitag, 30. Juni, um 10 Uhr Ortszeit findet die Auslosung statt.

3. Juli, ab 12 Uhr: 1. Runde der Männer und Frauen

4. Juli, ab 12 Uhr: 1. Runde der Männer und Frauen

5. Juli, ab 12 Uhr: 2. Runde der Männer und Frauen

6. Juli, ab 12 Uhr: 2. Runde der Männer und Frauen

7. Juli, ab 12 Uhr: 3. Runde der Männer und Frauen

8. Juli, ab 12 Uhr: 3. Runde der Männer und Frauen

9. Juli, ab 12 Uhr: Achtelfinale der Männer und Frauen

10. Juli, ab 12 Uhr: Achtelfinale der Männer und Frauen

11. Juli, ab 14 Uhr: Viertelfinale der Männer und Frauen

12. Juli, ab 14 Uhr: Viertelfinale der Männer und Frauen

13. Juli, ab 14 Uhr: Halbfinale der Frauen

14. Juli, ab 14 Uhr: Halbfinale der Männer

15. Juli, ab 15 Uhr: Finale der Frauen

16. Juli, ab 15 Uhr: Finale der Männer

Wer zeigt Wimbledon 2023 im TV?

In Deutschland sehen Tennisfans das Turnier bei Sky. Der Bezahlsender hat die Rechte an Wimbledon und überträgt alle Partien mit deutscher Beteiligung live im TV und Stream. Sky berichtet in der ersten Woche jeden Tag ab 11:45 Uhr aus London. Ab 11. Juli, dem ersten Viertelfinaltag, beginnen die Spiele später, der Sender überträgt ab 13:00 Uhr.

Das Moderatoren-Team besteht aus Katharina Kleinfeldt und Yannick Erkenbrecher, Experte im Studio ist Patrick Kühnen, und als Co-Kommentator sowie Co-Kommentatorin sind die Ex-Profis Mischa Zverev und Julia Görges im Einsatz.

Tiebreak-Modus im Entscheidungssatz

Seit 2022 haben die Grand-Slam-Turniere eine einheitliche Regelung für den Entscheidungssatz. Steht es in diesem 6:6, geht es in den sogenannten Match-Tiebreak. Um den zu gewinnen, werden zehn Punkte benötigt. Ab einem Spielstand von 9:9 im Match-Tiebreak benötigt der Sieger zwei Punkte Vorsprung.

Preisgeld in Wimbledon

Insgesamt werden fast 45 Millionen Pfund (etwa 52 Millionen Euro) ausgeschüttet. Männer und Frauen erhalten das gleiche Preisgeld. Die Sieger bekommen je 2,35 Millionen Pfund, der andere Finalist je 1,175 Millionen Pfund (rund 1,4 Millionen Euro). Wer die erste Runde erreicht, hat schon 55 000 Pfund (etwa 60.000 Euro) sicher.