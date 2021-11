Von Thomas Hürner

Wenn ein Fußballklub zu später Stunde eine Stellungnahme veröffentlicht, dann haben die Fans meist eine böse Vorahnung. Was kann schon so wichtig sein, um nicht nur die allgemeine Nachtruhe, sondern auch den Feierabend der Mitarbeiter in der Pressestelle zu stören? Da kann es sich ja nur um eine Nachricht handeln, die für alle Beteiligten eine mindestens unangenehme Note enthält.

Donnerstag um 22.27 Uhr darf jedenfalls definitiv als "spät" gelten, und auch der Inhalt der Mitteilung des SV Werder Bremen hatte es in sich: Gegen den Trainer des Zweitligisten, Markus Anfang, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil er ein gefälschtes Zertifikat zum Nachweis einer Corona-Schutzimpfung benutzt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft Bremen bestätigte der SZ am Freitagvormittag, dass eine Strafanzeige gegen Anfang gestellt wurde. Allerdings, und das macht die Sache pikant, wurde der Antrag nicht von einem anonymen Hinweisgeber eingereicht, der Anfang oder dem Klub womöglich eins auswischen wollte: Gestellt wurde die Anzeige vom Bremer Gesundheitsamt. Einzelheiten über den Vorgang konnte die Bremer Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht preisgeben.

Der SV Werder wiederum machte am Freitag keine Angaben darüber, ob der Klub von Trainer Anfang oder von der Staatsanwaltschaft über die Strafanzeige informiert wurde. Vonseiten der Bremer Verantwortlichen, zum Beispiel Sportchef Frank Baumann oder Präsident Hubertus Hess-Grunewald, gab es noch keine Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen den Werder-Trainer, der im vergangenen Sommer vom Ligakonkurrenten Darmstadt 98 an die Weser gewechselt war.

Anfang bestreitet die Anschuldigungen - er sei "verärgert und irritiert"

Nach Informationen des Werder-Portals Deichstube seien Unstimmigkeiten am Ende der vergangenen Woche aufgetaucht, als sich der Bremer Verteidiger Marco Friedl mit einem positiven Corona-Test beim Klub meldete. In der Folge habe das Bremer Gesundheitsamt die Infektionsketten nachverfolgt und den Impfstatus möglicher Kontaktpersonen überprüft, unter anderem auch bei Anfang. In diesem Zusammenhang seien, so die Deichstube, im Impfnachweis des Trainers "die leicht zu überprüfende Chargennummer des Impfstoffs und ein Impfdatum unstimmig gewesen". Angeblich überschneide sich der angegebene Impftermin mit einer dienstlichen Verpflichtung des Trainers, weshalb die Behörde stutzig geworden sei und die Staatsanwaltschaft informiert habe.

Anfang bestreitet die Anschuldigungen vehement. "Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen. Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat. Ich hoffe sehr, dass sich das Thema schnell aufklärt", ließ sich Anfang vom SV Werder zitieren. Der Coach sei "verärgert und irritiert", heißt es in dem Kommuniqué weiter.

Noch vor knapp einer Woche hatte Anfang gegenüber der Bild erklärt: "Ich bin selbst geimpft, aber jeder darf seine Entscheidung treffen." An diesem Samstag empfängt Werder den FC Schalke 04 zum Spitzenspiel der zweiten Liga. Das Abschlusstraining wurde am Freitagvormittag von Trainer Anfang geleitet. Festzustehen scheint aber bereits jetzt: Die Partie gegen Königsblau, eigentlich ein Höhepunkt im Terminkalender des SV Werder, wird die Zuschauer im Bremer Weserstadion eher am Rande interessieren.