Die Kameras wussten ungefähr, wo sie suchen mussten. Sie filmten ein bisschen auf der Tribüne herum, und so gelang ihnen in sehr kurzer Zeit etwas, was den Verteidigern der Bundesliga seit Wochen auf unterschiedliche Weise nicht gelingt. Die Kameras bekamen Serhou Guirassy zu fassen. Er saß dort oben in einem dunklen Kapuzenpulli, der sich von der offiziellen Spieluniform des VfB Stuttgart deutlich unterscheidet. Zwar hatte es sich bereits herumgesprochen, dass der Angreifer wegen einer Muskelverletzung vom Sport befreit sein würde, aber wahrscheinlich haben die Verteidiger der Bundesliga erst in diesem Moment wirklich aufgeatmet. Das Bild war der Beweis. Guirassy würde nicht mitspielen und seinen Saisontoren eins bis 14 erst mal nicht die Tore 15, 16 ff. hinzufügen. Unter zwei Toren pro Spiel macht er's zurzeit ja nicht.

Irgendetwas stimmte allerdings nicht an diesem Motiv, wahrscheinlich handelte es sich um eines dieser Suchbilder. Finde den Fehler! Und tatsächlich, bei konzentriertem Hinsehen ließ sich erkennen, dass den Fotografen ein kurioser Beifang gelungen war. Da schräg hinter Guirassy, war das nicht ...? Ja: Hinter Guirassy saß Sven Mislintat.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass es einen ehemaligen Sportdirektor an einen Tatort zurückzieht, den er vor nicht allzu langer Zeit erst verlassen hat. Ob der auffällige Sitzplatz direkt hinter Guirassy allerdings Zufall war oder doch eher den Tatbestand einer Provokation erfüllte? Festzuhalten bleibt: Mislintat war unübersehbar, jener vor etwa einem Jahr entlassene Mann, dem der VfB, je nach Geschmacksrichtung, entweder den Erfolg der aktuellen Saison oder den Misserfolg der vergangenen zu verdanken hat.

Ist der VfB trotz oder wegen des Ex-Sportchefs Mislintat so gut?

An Sven Mislintat lässt sich vieles von dem erklären, was gerade bei diesem verblüffenden Verein passiert. Am Wochenende, rund um die 2:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim, hatte der VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle offiziell erklärt, dass im Fall Mislintat "keine schadensersatzrelevanten Vorgänge identifiziert" worden seien. Aus seiner jüngsten und inzwischen auch schon wieder beendeten Anstellung bei Ajax Amsterdam waren Vorwürfe gegen Mislintat laut geworden, wonach er - verkürzt gesagt - eine bestimmte Berateragentur bevorzugen würde, die wiederum geschäftlich mit ihm verbunden ist. Der VfB hatte eine externe Kanzlei damit beauftragt, den Falle zu untersuchen.

Aber das ist nur die eine, die juristische Sicht auf die Dinge. Die andere Sicht ist viel komplizierter, viel emotionaler - auch weil viele VfB-Fans ihren Sven immer noch im Herzen tragen. Die Grundfrage, die sich durch Mislintats Tribünenbesuch wieder ins Bild gedrängt hat, lautet: Hat der VfB Stuttgart trotz oder wegen Mislintats Arbeit den erfolgreichsten Saisonstart seit der Vereinsgründung im Jahr 1893 hinter sich? Von neun Bundesligaspielen haben die Stuttgarter sieben gewonnen, sie haben in diesen neun Spielen schon 27 Tore erzielt, und nein, nicht alle stammten von Guirassy.

Wer die aktuellen Verantwortlichen vor dem DFB-Pokalspiel an diesem Dienstag (18 Uhr) gegen Union Berlin mit dieser Grundfrage konfrontiert, erhält immer wieder Antworten, die Spuren von Mislintat enthalten, auch wenn der Name nicht fällt. Bei der Personalpolitik im Sommer sei man "den Erkenntnissen unserer Saisonanalyse gefolgt", sagt Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, "der unbestritten talentierte Kader sollte mehr Reife bekommen. Weniger Wetten auf die Zukunft, dafür mehr Berechenbarkeit und Spielerfahrung auf höchstem Niveau". Man muss nicht den Google-Übersetzer bemühen, um zu verstehen, was das bedeutet.

Beispiel Führich: Aus einem talentierten Schussel ist ein imposanter Wettkämpfer geworden

Weder Wohlgemuth noch Wehrle noch Trainer Sebastian Hoeneß würden bestreiten, dass bei der aktuellen Erfolgsserie viele verheißungsvolle Füße im Spiel sind, die einst vor allem wegen Mislintats Spürsinn in die Stadt kamen - die Füße des sehr feinen Spielmachers Enzo Millot etwa, die des sehr schnellen Flügelspieler Chris Führich und auch die des sehr souveränen Verteidigers Hiroki Ito. Allerdings haben all die tollen Füße zwei Jahre lang nichts anderes zustande gebracht als nervenzerfetzenden Abstiegskampf - weil die Füße, so die Klubanalyse, viel zu sehr allein gelassen wurden. Weil sie routinierte Köpfe um sich herum gebraucht hätten.

"Wir wollten und konnten auf dem Vorhandenen aufbauen", sagt Wohlgemuth, "aber natürlich war eine der leitenden Fragen in der Transferperiode, welche Verpflichtungen uns unmittelbar helfen, das vorhandene Potenzial besser auszuschöpfen." Möglicherweise würde Sven Mislintat nun anmerken, dass sich Chris Führich auch unter seiner Leitung von einem supertalentierten Schussel, dessen rührend eifrige Sprints mitunter ins Nichts führten, zu einem imposanten Wettkämpfer entwickelt hätte; der aktuelle Saisonverlauf lehrt aber eher das Gegenteil. Im Moment spielt der VfB wie eine Mannschaft, deren Spieler davon profitieren, dass sich alle ausdrücklich als Teil dieser Mannschaft fühlen - und nicht als Talentprojekte, auf deren Wiederverkaufswert der Klub spekuliert. Das ist der Vorwurf, der Mislintat traditionell verfolgt.

Tatsächlich hat der VfB im Sommer den 27-jährigen Torwart Nübel und den 27-jährigen Stürmer Deniz Undav verpflichtet, gemessen am Maßstab der Mislintat-Jahre steinalte Menschen, und auch der Transfer des 22-jährigen Angelo Stiller, der schon einen recht gut abgehangenen Fußball spielt, folgt diesem Muster. Der VfB hat jetzt Füße mit Köpfen. Und er hat einen Trainer, der die Füße mit den Köpfen auf bislang beeindruckende Art verbunden hat.

Sebastian Hoeneß habe "vom ersten Tag an keinen Zweifel aufkommen lassen, weder an seiner Passgenauigkeit zu Stuttgart noch an seiner Kompetenz oder Entschlossenheit", so sagt es der Sportdirektor Wohlgemuth. Wer dem Hoeneß-VfB zusieht, der sieht mit oder ohne Guirassy eine Elf, die wie eine seriös programmierte Maschine wiedererkennbare Spielzüge auswirft; allerdings hat das 2:3 gegen Hoffenheim gezeigt, dass ohne Guirassy weniger dieser Spielzüge ins gegnerische Tor führen.

Der Vollzug des Porsche-Deals soll demnächst öffentlich werden

Wer nun den Verdacht äußert, dass dieser VfB im Moment über seine Verhältnisse spiele, bekommt von den Verantwortlichen eher Zustimmung als Widerspruch. In Schwaben trauen sie dem Zwiebelrostbraten ja selber noch nicht so recht. Der Klubchef Wehrle schaut immer noch als Erstes, wie Bochum, Darmstadt oder Mainz gespielt haben, niemand käme beim Tabellendritten auf die Idee, den Abstand zu Platz fünf abzumessen. "Wenn unsere Aufwärtsentwicklung von Dauer sein soll, sollten wir uns keine Gedächtnislücken erlauben", sagt der Sportchef Wohlgemuth angesichts der vergangenen Abstiegskämpfe. "An unserem Saisonziel hat sich nichts geändert, wir wollen eine möglichst sorgenfreie Runde spielen. Und jeder Punkt, den wir holen, ist dazu da, früher Planungssicherheit für die kommende Saison zu erhalten. Gegen alles darüber hinaus wird sich bei uns niemand sperren."

Noch in diesem Kalenderjahr soll nun die erste 20-Millionen-Tranche des neuen Co-Investors Porsche fließen, die Papiere sollen inzwischen unterschrieben sein. "Wir sind überzeugt, dass dieses Bündnis weitere Partner motiviert, die sehen, was hier möglich ist und die unbedingt dabei sein wollen", sagt der Klubchef Wehrle, der als Initiator der neuen Verbindung von Mercedes und Porsche gilt. "Und natürlich hilft uns bei alldem auch der aktuelle Tabellenplatz." Was nichts daran ändert, dass Wehrle auch am nächsten Spieltag erst mal schauen wird, wie die anderen Abstiegskandidaten gespielt haben.