Der Profifußballer ist eine gefährdete Spezies: Auf dem Platz lauern Gefahren - aber auch abseits, etwa beim Bergwandern. Dabei hatte sich einst Bayerns Javi Martínez verletzt, er stürzte in seiner nordspanischen Heimat bei einer Wanderung, fiel so blöd, dass er sich das linke Schlüsselbein brach.

Leon Andreasen

Detailansicht öffnen (Foto: A3794 Peter Steffen/dpa)

Auch Leon Andreasen hat die Liste der skurrilen Verletzungen erweitert. Der Däne hatte ein Paket öffnen wollen - sich dabei aber mit einem Messer zwischen Daumen und Zeigefinger seiner linken Hand verletzt. Er hat sich eine tiefe Fleischwunde zugezogen, auch die Sehne war betroffen.

Der dänische Fußballverband DBU litt mit. "Es ist so ärgerlich, wie es nur sein kann. Wir alle wissen, dass Leon von vielen Verletzungen geplagt wurde", sagte der dänische Nationaltrainer Morten Olsen: "Es ist schade für ihn und schlecht für das Team." Andreasen bekam eine Gipsschiene angelegt und musste aufgrund der tiefen Wunde Antibiotika nehmen.

Nicolai Müller

Detailansicht öffnen (Foto: Oliver Hardt/Bongarts/Getty Images)

Eigentlich lief der erste Spieltag der Saison 2017/18 perfekt. Nicolai Müller erzielte das 1:0 für den Hamburger SV gegen den FC Augsburg, setzte zum Jubel an, drehte sich wie ein Hubschrauber - blieb hängen und riss sich das Kreuzband. Mehrere Monate Pause. Erst am 33. Spieltag kam er wieder zurück, der HSV stieg in die 2. Bundesliga ab. Seine aktive Karriere beendete Müller bei den Central Coast Mariners in Australien.

Robbie Keane

Detailansicht öffnen (Foto: Steven Governo/AP)

Robbie Keane ist es gelungen, sich im Liegen einen doppelten Bänderriss zuzuziehen. Er lag auf dem Sofa, angelte mit dem Fuß nach der Fernbedienung - und verletzte sich. Die Wolverhampton Wanderers, sein damaliger Klub, mussten mehrere Wochen auf den irischen Stürmer verzichten.

Santiago Canizares

Detailansicht öffnen (Foto: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images)

Der Spanier war gerade im Team-Hotel der Nationalmannschaft, als ihm ein Aftershave herunterfiel. Torhüter Canizares brachte noch einen Fuß-Reflex an, um die Flasche zu fangen - doch dabei riss ihm eine Sehne im Fuß. Die Folge: Canizares verpasste die WM 2002.

Kevin Keegan

Detailansicht öffnen (Foto: imago sportfotodienst; imago/imago/WEREK)

Kevin Keegan ist nicht nur als Torjäger des HSV berühmt geworden, er ist vermutlich auch der einzige Hamburger Profi, der als Popsänger erfolgreich war. Keegan gelang es zudem, sich auf höchst exklusive Weise zu verletzten: Er blieb mit seinem Zeh im Abfluss der Badewanne stecken.

Éver Banega

Detailansicht öffnen (Foto: Ivan Sekretarev/AP)

Éver Banega vom FC Valencia verletzte sich einst beim Tanken. Er hatte vergessen, die Handbremse zu ziehen. Der Wagen rollte los, Banega wollte ihn mit dem linken Fuß stoppen - und das Auto rollte über denselben. Die Folge: Fuß gebrochen, sechs Monate Pause für den Argentinier.

Kasey Keller

Detailansicht öffnen (Foto: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images)

Der Torwart Kasey Keller hat zwischen 1992 und 1996 für den FC Millwall gespielt, er hielt so gut, dass er danach für umgerechnet 1,35 Millionen Euro zu Leicester City wechselte. Bis heute überliefert ist aber keine seiner Paraden, sondern eines seiner Missgeschicke: Er zog einen Golfschläger aus dem Kofferraum seines Autos - und schlug sich die Vorderzähne aus.

Marko Arnautovic

Detailansicht öffnen (Foto: Carmen Jaspersen/dpa)

Marco Arnautovic hat bei Werder Bremen keine sehr ruhmreiche Zeit erlebt, aber immerhin: Von seiner Verletzung im Jahr 2012 erzählen sie sich in Bremen noch heute. Dem österreichischen Nationalspieler war das Innenband im rechten Knie gerissen - weil er beim Spielen mit seinem Hund im Rasen hängengeblieben war und sich das Knie verdreht hatte.

Markus Pröll

Detailansicht öffnen (Foto: A3796 Uwe Anspach/dpa)

Markus Pröll hatte einen schönen Tag erlebt. Seine Mannschaft, Eintracht Frankfurt, hatte ein Testspiel gegen den SV Hofheim 20:0 gewonnen. Doch nach dem Spiel stürmten Autogrammjäger auf Frankfurts Profis zu - und Pröll stolperte über ein kleines Mädchen. Er zog sich dabei eine Schultereckgelenk-Sprengung zu.

Darius Vassell

Detailansicht öffnen (Foto: Kerim Okten/dpa/dpaweb)

Darius Vassell von Aston Villa störte sich einst an einer Blutblase unter seinem Zehennagel. Vassell griff deshalb zur Bohrmaschine, um ein Loch in den Nagel zu bekommen. Das Problem: Vassell bohrte nicht nur ein Loch in den Nagel - er bohrte durch den kompletten Zeh. Aua.