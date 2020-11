In Leipzig durfte die Ukraine antreten, in der Schweiz nicht.

Drei Tage nach dem Länderspiel in Leipzig fällt die ukrainische Elf mit neuen positiven Coronatests auf. Schweizer Behörden schicken das Team in die Isolation - der DFB gerät unter Rechtfertigungsdruck.

Von Javier Cáceres

Ein Torwart fehlt noch. Ansonsten hätte die ukrainische Fußballnationalmannschaft am Dienstag eine vollwertige Elf mit aktuell auffälligen Corona-Tests zusammengehabt.

Denn: Drei Tage nach der Niederlage gegen das deutsche Team vom Samstag in Leipzig schlug, diesmal in Luzern in der Schweiz, bei drei weiteren ukrainischen Spielern ein Test an. Die Betroffenen diesmal: Ruslan Malinowski, Sergei Krywtsow und Junior Moraes. Das Trio gesellte sich zum Septett, das am Freitag in Leipzig (vier) und am Montag ebenfalls in Luzern (drei) als corona-positiv gemeldet worden war. Die Gesundheitsbehörde in Luzern ordnete eine zehntägige Quarantäne für die gesamte ukrainische Delegation an, Spieler und Betreuer durften ihr Mannschaftshotel nicht verlassen. Damit war die Austragung des für Dienstagabend geplanten Spiels in der Nations League zwischen der Schweiz und der Ukraine, bei dem für beide der Abstieg aus der deutschen Gruppe A auf dem Spiel stand, faktisch untersagt. Am Nachmittag bestätigten die europäische Fußballunion Uefa sowie die beteiligten Verbände dann auch die Absage der Partie.

Immerhin: Von den positiven Tests vom Dienstag sei nur einer auf eine frische - und damit ansteckende - Infizierung zurückzuführen gewesen, hieß es. Die anderen beiden Betroffenen, die schon Anfang Oktober positiv getestet worden waren, hatten Antikörper aufgewiesen.

Sie sind die einzigen aus dem Team, die sich in der Schweiz noch frei bewegen dürfen.

Der Kampf um eine Verlegung erklärt sich aus dem Reglement

Unklar war am Dienstag, wie mit der Partie verfahren wird; die Ukrainer rangen mit der Uefa um eine Lösung. Ein Denkmodell sah die Verlegung der Partie um 24 Stunden vor; der Tages-Anzeiger in Zürich stellte die Möglichkeit in den Raum, dass noch eine Nachwuchself der Ukrainer anreist. Der Kampf des Verbandes um eine Verlegung erklärt sich aus dem Reglement. Sollte eine Partie nicht stattfinden können, würde die Mannschaft, die für die Absage einer Nations-League-Partie "verantwortlich" ist, das Spiel automatisch 0:3 verlieren. Für die Schweizer wären das - neben den allesamt negativen Tests vom Dienstag - positive Nachrichten: Sie würden sich den ersten Sieg seit dem 6:1 gegen Gibraltar vor fast genau einem Jahr sichern. Nur halt ohne zu spielen.

Dass die Gesundheitsbehörden in Luzern die gesamte Mannschaft der Ukrainer unter Quarantäne stellten, steht nur auf den ersten Blick in Widerspruch zu der Entscheidung des Leipziger Gesundheitsamtes vom Samstag. Die Leipziger hatten eine "Kontaktnachverfolgung" angeordnet - die Ukrainer also befragt, ob es unmittelbare "Face-to-face"-Kontakte der Infizierten vom Freitag zu weiteren Delegationsmitgliedern gegeben habe. Die Ukrainer verneinten dies, die Nachtests vom Samstag auf deutschem Boden ergaben keine weiteren positiven Befunde, die Ukraine spielte gegen das DFB-Team von Joachim Löw - und verlor 1:3.