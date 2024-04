Er sei mittlerweile ein "Stadionprofi", sagt Taskin Akkay, er könne deshalb sehr gut einschätzen, ob eine Spielstätte tauglich ist für Regionalliga-Fußball. In den vergangenen Wochen hat der Präsident von Türkgücü München viel Druck gemacht, um für seine Viertliga-Mannschaft eine neue Spielstätte zu finden, weil im Grünwalder Stadion künftig kein Platz mehr sein wird. Nun gab er beim Verband einfach mal das Dantestadion als künftige Heimat an - das jahrelange, kategorische Nein der Stadt hatte Akkay nie akzeptiert. Jetzt muss das 96 Jahre alte Stadion im Stadtteil Gern, in dem Türkgücü in den Achtziger- und Neunzigerjahren bereits spielte, allerdings noch passend gemacht werden - Miet- und Nebenkosten wären deutlich geringer als im Grünwalder. Aber es spielen schon mehrere Mannschaften der Football-Vereine Munich Cowboys und München Rangers im Dantestadion, auch die Leichtathleten halten hier Veranstaltungen ab. Diese Hürden, findet Akkay, seien aber leicht zu überspringen.