Soll heißen: Gräfer und seine Mitstreiter wollen - im Gegensatz zum amtierenden Verwaltungsrat und Präsidium - versuchen, wieder mit der Investorenseite um Hasan Ismaik zusammenzuarbeiten. Der Profifußball brauche "tatsächlich einen neuen Zukunftsplan", schrieb Gräfer im Facebook-Kommentarbereich des investorennahen Portals dieblaue24.de. "Und bei einer Firma, die zwei Gesellschaftern gehört, geht das nur gemeinsam. Egal, wie sehr man sich wünscht, dass sich ein Gesellschafter quasi in Luft auflöst, es wird nicht passieren."

Manche Fans sehen es allerdings wie Präsident Robert Reisinger, der es in einer E-Mail an Gräfer vor einiger Zeit schon prägnant formuliert hatte: "Ein Miteinander, wie es HAM (Ismaiks Firma, d.Red.) vorschwebt, heißt andernorts Alleinherrschaft." Für seine Meinung bekommt Gräfer in den sozialen Medien also einige Kritik zu spüren, mal wütend, mal satirisch. "Diejenigen, die auf die Idee eines Zukunftsplanes so zynisch oder gar hasserfüllt reagieren, glauben an diese Chance nicht und wollen vielleicht nur noch den Weg der absoluten Konfrontation gehen, weil sie darauf hoffen, dass es dann zu einem Bruch kommt", erklärte Gräfer. Der Preis einer weiteren Konfrontation sei aber "ein harter Sparkurs, der das Risiko beinhaltet, weiter an Boden zu verlieren".

Unter der aktuellen Führung wird Ismaik nicht mehr zuschießen, als er muss

In der Tat ist nicht davon auszugehen, dass Ismaik unter der aktuellen Vereinsführung mehr zuschießt, als er muss, um die Fortführungsprognose für das hochverschuldete Fußballunternehmen zu gewährleisten. Hierfür ist ein Sportetat von 4,5 Millionen Euro angesetzt - und mit diesem Etat planen Finanz-Geschäftsführer Oliver Mueller und sein für den Sport zuständiger Kollege Christian Werner. Sie wurden von den e.V.-Vertretern um Präsident Reisinger ins Amt gebracht mittels der 50+1-Regelung, die den Stammvereinen im deutschen Profifußball die Hoheit gegenüber Investoren sichert. Die beiden Geschäftsführer werden bei Amtsantritt gewusst haben, dass ihnen wohl nur dieses Budget zur Verfügung steht. In der dritten Liga stellt es finanzielles Mittelmaß dar.

Bis zur Mitgliederversammlung am 16. Juni wird es wohl bei diesem Budget bleiben, die Planungen für die kommende Saison dürften bis dahin weit fortgeschritten sein. Sollte Gräfer mit seinen Kollegen und Unterstützern die Wahl gewinnen, könnte Ismaik das Budget dann noch erhöhen - doch es gibt etliche Fans und Mitglieder, die dies gar nicht wollen und das auch zum Ausdruck bringen. Gräfer lässt sich aber nicht beeindrucken: "Mich ganz persönlich motiviert der Widerstand sogar."