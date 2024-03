Die Löwen hatten es von den Dächern gebrüllt, mit dem Ende der Bewerbungsfrist am Mittwoch war es offiziell: Zum ersten Mal seit sechs Jahren gibt es bei einer Mitgliederversammlung des TSV 1860 München wieder eine organisierte Opposition. Aus dem sogenannten "Bündnis Zukunft" gehen drei Kandidaten für die Verwaltungsratswahl im Juni hervor, wie sie in einer Pressemitteilung bekannt gaben: Martin Gräfer, Vorstandsmitglied des Hauptsponsors "Die Bayerische", der Initiator des Bündnisses war; Klaus Josef Lutz, Präsident der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern; und Alexander Hofmann, Geschäftsführer eines Raumausstattungsunternehmens in Garmisch. Nach SZ-Informationen werden sich in den kommenden Tagen weitere Kandidaten präsentieren, die sich zum Bündnis bekennen und sich somit der Opposition anschließen werden.