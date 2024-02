Hasan Ismaik, Investor des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München , versteht es, große Worte gelassen auszusprechen. "Mein Investment bei den Löwen ist eine Last Gottes für beide Seiten - für den Verein und für mich", sagte er gerade in einem Interview mit der Abendzeitung . Eine Lösung des Dauerstreits mit den Vereinsvertretern ist für ihn aber in Sicht. "Wenn die Super League kommt, wird 50+1 zwangsläufig fallen", meinte er. "Ich denke, in den nächsten fünf Jahren wird dies geschehen." Dann hätte Ismaik gemäß dem Kooperationsvertrag sofort das Sagen an der Grünwalder Straße.

Die Fanszene des TSV 1860 reagierte beim Heimspiel am Sonntagabend gegen den Halleschen FC gelassen auf das Interview. Es gab keine Schmähgesänge gegen Ismaik (nur gegen den Deutschen Fußball-Bund), die Anhänger feuerten lieber die Mannschaft an, gleich in der ersten Minute sangen sie "Steht auf, wenn Ihr Löwen seid!" Das hat immer etwas Verbindendes. Auch die Causa Sitzberger wurde eher ignoriert. Der Vize-Präsident war in dieser Woche zurückgetreten (garniert mit Vorwürfen gegen den Verwaltungsrat), woraufhin dieser Verwaltungsrat Sitzberger Unwahrheiten vorwarf. Die Psychologie kennt ja verschiedene Eskalationsstufen bei Konflikten, in Giesing ist man offenbar mindestens bei der siebten angekommen: "Begrenzte Vernichtungsschläge." Bei der achten würde man dann "das feindliche System zerstören".

Zum Sportlichen: 1860 München gewann das Spiel 1:0 durch ein Freistoßtor von Julian Guttau und ist nun sieben Spiele unter Trainer Argirios Giannikis ungeschlagen. Giannikis hatte in dieser Woche übrigens erwähnt, er habe bei einem Engagement in Griechenland, bei PAS Giannina, mal 21 Spiele in Serie nicht verloren.

1860 gegen Halle, das war ein Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf. Obwohl bloß drei Punkte vergeben werden, hat der Sieger gefühlt doppelt so viele. Fußballer verstehen das, Mathematiker wohl nicht. Und für alle, die ohne Alkohol gleich noch mal doppelt sehen wollten: Die Löwen hatten vor dem Spiel 27 Gegentore, die Gäste 54. Mathematiker (und Fußballer auch) sehen sofort: Halle hatte doppelt so viele Treffer kassiert wie Sechzig.

Für Tormann Marco Hiller (muskuläre Probleme) spielte David Richter, und für den eleganten Michael Glück der genesene Athlet Kilian Ludewig. Auch Abdenego Nankishi (Zerrung) fehlte, für den Sprinter, dem man mit bloßem Auge kaum folgen kann, kam der junge Mansour Ouro-Tagba - und nicht der erfahrene Albion Vrenezi, der zuletzt, manche meinen wegen fehlenden Selbstbewusstseins, arg unglücklich agierte.

Die Mannschaft indes startete mit dem Selbstbewusstsein, das sie sich mit Siegen (und teils prächtigen Leistungen) erarbeitet hatte. Und einer besonders: der neue Zehner Julian Guttau. Guttau erzielte auch das 1:0 - sein fabelhafter Freistoß aus 18 Metern und vielleicht 60 Millimetern Entfernung schlug rechts oben ein (16.). Die breite Brust der Giannikis-Löwen, sie musste doch jetzt auf die Maße eines Fußballtores anwachsen?

Aber: Es folgten erst mal keine Löwen-Torchancen mehr. Stattdessen feuerte Julian Eitschberger nach 30 Minuten einen Flachschuss ab, den Richter gegen das Gestänge lenkte. Gegenüber scheiterte Fynn Lakenmacher - frei stehend wie eine Straßenlaterne im finnischen Lappland - an Keeper Philipp Schulze (31.). Die Löwen lagen zur Pause vorn, aber sie hatten auch zu spüren bekommen, dass diese Hallenser widerborstig waren.

Die Gäste hatten auch die erste Chance nach dem Wechsel: Tom Baumgart schoss den Ball mit Wucht am linken Pfosten vorbei (53.). Spätestens jetzt war klar: Das würde ein Arbeitssieg werden, wenn überhaupt. Und als Ouro-Tagba wenig später sprintete, stolperte, den Ball verlor, wieder stolperte, den Ball zurückeroberte, da sah jeder: Die Löwen kämpfen um diesen Sieg. Applaus auf den Rängen.

Halle machte Druck, aber Sechzig hielt mühsam stand, und nach dem Spiel betrug der Abstand zwischen Sechzig und Halle zehn Punkte. Nicht nur gefühlt.

Hasan Ismaik traf bei seinem München-Besuch übrigens auch die neuen Geschäftsführer, Christian Werner für den Sport und Oliver Mueller für die Finanzen. Beide wurden vom e.V. mittels 50+1 an Ismaik vorbei ins Amt gehievt. Ismaik sagte der AZ, er habe den Geschäftsführern geraten: "Halten Sie sich aus politischen Themen heraus." Um eine Etaterhöhung mit Mitteln des Investors sei es nicht gegangen. "Die Geschäftsführung wollte das gar nicht", sagte er. "Sie haben den Eindruck erweckt, dass sie eine klare Planung haben und die Ziele mit den vorhandenen Mitteln erreichen wollen." Genau das dürfte den Vorgaben der e.V.-Vertreter entsprechen.

Wobei Ismaiks Ziel die Bundesliga bleibt. "Ich kenne einige andere Klubbesitzer. Manchmal rufe ich diese Freunde an und sage ihnen, dass ich in London oder Madrid ein Spiel anschauen will", sagte er der AZ. "Aber keiner meiner Freunde fragt mich, ob er Karten für ein Spiel der Löwen bekommen kann."