Bernd Berkhahn, 52, Bundestrainer Schwimmen, Magdeburg

"Ich liege mit meinem Verdienst nahe am Höchstsatz, der Bundestrainern laut Sportförderrichtlinie gezahlt werden sollte. In einigen anderen Ländern liegen die Spitzenhonorare für Cheftrainer im Schwimmen bei 150 000 Euro, in Australien weit höher, dort ist der Stellenwert unseres Berufs und der Sportart ein anderer. Aus den USA hört man von Gehältern bis zu 250 000 Dollar plus Prämien für Universitätscoaches, die Olympiaathletinnen und -athleten betreuen. Wenn man wie der Deutsche Schwimm-Verband Australier, Kanadier, Franzosen oder US-Amerikaner für unsere seit Jahren vakante Chefbundestrainer-Stelle gewinnen will, ist der Höchstbetrag des Bundesinnenministeriums meist zu gering. Da sind dann die deutschen Spitzenfachverbände gefragt, die Besoldungshöchstgrenzen zu erweitern, aber viele sind beim Thema Eigenmittel ausgesprochen schlecht aufgestellt.

Auf jeden Fall ist man immer der Bittende und Bettelnde. Ich habe bis heute keine konkrete Aufgabenbeschreibung, keine Ahnung, für was ich genau verantwortlich bin. Den Bundestrainern werden generell zu viele Aufgaben zugeordnet. Und es fehlt auch eine gewerkschaftliche Vertretung neben dem BVTDS (Berufsverband der Trainer/-innen im deutschen Sport, Anm. d. Red.).

Die Familie sieht man in der Früh vielleicht, und dann ab 19.30 oder 20 Uhr wieder. Und wenn die Kinder im Bett sind, setzt man sich an den Schreibtisch. Man versucht, sich vielleicht mal den Samstag frei zu halten, aber auch das geht oft nicht. Vier bis fünf Monate im Jahr bin ich nicht zu Hause, eine zusätzliche Vergütung gibt es dafür nicht. Im Spitzensport wird das aber als ganz normal angesehen, man sei ja auch Idealist als Trainer, heißt es dann.

Bei jeder internationalen Meisterschaft wird man gefragt, ob man nicht für dieses oder jenes Land arbeiten möchte. Australien wäre schon ein Traum. Aber für mich kommt es derzeit nicht infrage. Eingegangene Verpflichtungen mit Sportlerinnen und Sportlern, Entwicklungen am Standort und die familiäre Anbindung in Magdeburg halten mich davon ab. Aber nach den Spielen 2024 in Paris möchte ich zumindest meinen Urlaub endlich mal wieder komplett nehmen."

Katja Haupt, 38, Bundesstützpunkttrainerin Rennrodeln, Winterberg

"Seit Januar 2023 bin ich Bundesstützpunkttrainerin des deutschen Rennrodel-Teams in Winterberg und arbeite dort mit Athletinnen und Athleten wie der dreimaligen Weltmeisterin im Doppelsitzer, Cheyenne Rosenthal, zusammen. Seither bin ich beim Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) angestellt, davor war es eine mischfinanzierte Stelle beim nordrhein-westfälischen Landesfachverband.

Es gibt zwar kein Tarifgehalt, aber ein Festgehalt mit Option auf Prämien bei erreichter Leistung. Zugleich schwingt bei mir auch eine gewisse Unsicherheit mit wegen der Befristung meiner Stelle bis 31. Dezember 2026, dem Ende dieses Olympiazyklus'. Beim Landesverband, wo ich zuvor angestellt war, hatte ich zwölf Monatsgehälter und kein Urlaubsgeld. Jetzt sind es zwölf Monatsgehälter plus Urlaubsgeld. Finanziell gesehen ist das nun schon ein Fortschritt. Aber ideal ist es auch nicht. Es ist nicht so, dass ich mir am Monatsende kein Essen mehr leisten kann, aber man sollte keinen Stundensatz ausrechnen, sonst ist man frustriert.

Ich arbeite über den Winter hinweg quasi durchgehend ab Oktober, bin fast nur auf dem Eis und immer wieder wochenweise weg. Einen finanziellen Ausgleich bekommt man dafür nicht. Im Sommer kann man schon mal später anfangen oder früher aufhören, aber auch jetzt arbeite ich zwischen acht und 18 Uhr und sitze oft auch abends noch am Computer. Man ist ja nicht nur in der Turnhalle oder an der Rodelbahn, sondern schreibt Trainingspläne, Etatpläne, Konzepte. Im Oktober ist in Lillehammer beispielsweise der erste Eislehrgang, ich frage die dortige Bahn wegen des Trainings an, buche die Fähre nach Norwegen, solche Sachen. Und die Athletenbetreuung und Auswertung kommt noch dazu.

Meine 30 Tage Jahresurlaub habe ich noch nie vollständig genommen, ich mache im Frühjahr eine Woche und im Sommer zwei Wochen Urlaub. Mein Lebenspartner ist da zum Glück sehr geduldig, wir haben keine Kinder, aber ich kenne ein, zwei Trainerinnen, die sind mit Familie voll am Anschlag. Andere haben aufgehört, weil sie die Familie endlich wieder öfter sehen wollten.

Was ich nicht selten zu hören bekomme: ,Ach, du arbeitest Vollzeit?' Nach dem Motto, Trainerin ist ja gar kein richtiger Beruf. Ein wenig mehr Anerkennung und einen größeren finanziellen Ausgleich zu bekommen, wäre da schon schön."

Brigitte Bielig, 65, Chef-Bundestrainerin Rudern, Dresden

"Ich bin seit 33 Jahren dabei, erst als Bundeshonorartrainerin, dann als Bundesstützpunkttrainerin, bis 1999 mit befristeten Ein- beziehungsweise Zweijahresverträgen. Seit November 2021 bin ich als Nachfolgerin von Ralf Holtmeyer Chef-Bundestrainerin. Es gibt sicher besser bezahlte Bundestrainerstellen als meine, ich bin da noch nicht am oberen Ende. Man versucht das bei uns noch ein bisschen über eine Dienstwagenregelung auszugleichen. Und vielleicht bin ich auch eine schlechte Verhandlerin. Aber ich habe ja gewusst, auf was ich mich einlasse: eine 48-Stunden-Woche. In der Regel fallen pro Monat 25 bis 30 Überstunden an. Ich nehme so Kleckerles-Urlaub, besuche mal meinen Enkel in Regensburg.

Eine Corona-Pauschale haben wir im vergangenen Jahr erhalten, aber noch keinen Inflationsausgleich. Überstunden werden bei uns auch nicht bezahlt. Aber als Trainer kann man die Sportler ja nicht auf dem Hof stehen lassen und einfach nach Hause gehen. 24 Stunden am Tag für die Sportlerinnen und Sportler da zu sein, hält man aber nicht lange durch. Wir haben inzwischen eine Regelung geschaffen, dass wir ab 21 Uhr Ruhe haben wollen.

Einen fünfköpfigen Betriebsrat haben wir im Deutschen Ruder-Verband und mehr als 40 Angestellte, die dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes angelehnt sind. Wir Bundestrainer haben das nicht. Und während Landestrainer und Trainingswissenschaftler beim Olympiastützpunkt oder Landessportbund zum Teil rückwirkend zum 1. Januar 2023 Gehaltserhöhungen bekommen werden, kriegen wir nichts. Wie kann das sein? Das Leistungssystem, das wir ausgehandelt haben mit dem Betriebsrat, mit Prämien, wurde dem DRV wieder gestrichen, weil das die Gleichstellung der anderen Sportverbände untergraben habe. Urlaubs- und Weihnachtsgeld gibt es schon seit 2005 nicht mehr.

Mir gehen so langsam die Argumente aus, dafür zu werben, warum man Trainer in Deutschland werden sollte. Es ist für mich noch immer der schönste Job der Welt. Man kann kreativ sein, sich verwirklichen, mit jungen Menschen arbeiten, Siege und Niederlagen erleben. Zugleich ist die Unzufriedenheit unter den Trainerkollegen sehr groß. Fakt ist jedenfalls, dass wir kaum noch gut ausgebildete Trainer in Deutschland haben. Es gibt Insellösungen, junge Trainer mit Honorarverträgen, Lehrer, die nebenbei als Trainer arbeiten. Viele andere sind abgewandert ins Ausland, das lukrativer ist, oder in einen anderen Job, in dem sie schlicht und einfach eine bessere Work-Life-Balance haben."